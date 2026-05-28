Se aproxima el fin de semana y estamos a tiempo para organizar tu próxima escapada.

Cerca de la CDMX hay una gran variedad de opciones para armar una salidas exprés. Estos son 5 planes que deberías considerar.

Cabañas Wander Cabins en Malinalco

En el pueblo mágico de Malinalco, a 2 horas y media de CDMX, pasa un fin de semana de relajación en alguna de las 14 cabañas de Wander Cabins en medio del bosque, a orillas de un río.

Ocho de estas cabañas fueron diseñadas por el arquitecto mexicano Michel Rojkind, cuyo principal atractivo es su forma geométrica triangular que incluye un ventanal de piso a techo.

Cuentan con baño privado, cocineta, terraza con vista al río y una con una red colgante.

Fotos: Wander Cabins

También hay otras cabañas de estilo alpino de 2 niveles, equipadas con una pequeña terracita, baño privado y tapanco con ventanas panorámicas.

Por un costo adicional, se ofrecen masajes para pareja, picnics románticos, tours con productores de mezcal, cine bajo las estrellas, rappel, sesiones de temazcal y asados.

El precio por noche va desde los $2,585 pesos para 2 personas, aunque puede incrementar para el fin de semana.

Sitio web: wandercabins.mx/ubicaciones/MalinalcoRojkind

Campirino en Querétaro

Hace pocos días, no muy lejos de la ciudad de Querétaro (a menos de 3 horas de CDMX), se inauguró Campirino, un parque para visitar con la familia este fin de semana.

Su principal atracción es el laberinto de maíz más grande del Bajío, con 20,000 metros cuadrados de milpas, además de un mercadito de productos y artesanías locales, pista para bicicletas, parque canino, food garden y cancha de futbol.

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Abre el sábado de 12:00 p.m. a 8:00 p.m. y el domingo de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

El costo de entrada es de $180 pesos por persona (más cargos por servicio).

Sitio web: campirino.com.mx

Festival Internacional de Cine en Teotihuacán

Este fin de semana, el pueblo mágico de San Juan Teotihuacán, a 1 hora de CDMX, será sede de la segunda edición del Festival Internacional de Cine de Teotihuacán, con más de 70 cortos y largometrajes nacionales e internacionales.

Los filmes se podrán ver en 5 espacios: Casa de Cultura de San Juan Teotihuacán, Museo de los Murales Teotihuacanos ‘Beatriz de la Fuente’, restaurante Villa Tláloc, hotel Hacienda La Casona y Museo Manuel Gamio.

Foto: Festival Internacional de Cine de Teotihuacán

Los horarios varían, aunque en general las actividades comenzarán a las 10:00 a.m. y se extenderán hasta las 6:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Facebook: ‘Festival Internacional de cine de Teotihuacan’.

Observatorio 11:11 en Puebla

¿Sabías que en Puebla está el observatorio más alto de México? En el pueblo mágico de San Andrés Cholula (a poco más de 2 horas de CDMX) se encuentra la Torre 303, la ‘casa’ del Observatorio 11:11.

Sube a un elevador con techo de cristal y a través de un túnel de luces llega al piso 67, a unos 200 metros de altura. Ahí encontgrarás jardines verticales, frases inspiracionales, galerías fotográficas; y vistas panorámicas de la ciudad de Puebla, La Malinche, los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, además de un pequeño mirador triangular de cristal.

Fotos: Observatorio 11:11

Abre el sábado de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. y el domingo de 10:00 a.m. a 12:00 a.m.

El costo de entrada es de $239 por adulto y $211 para niños menores de 12 años.

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Sitio web: onceonceobservatorio.com

Rancho La Gaspareña en Hidalgo

El pulque es una bebida ancestral que aún sigue elaborándose, principalmente en la región Llanos de Apan (o Altiplanicie Pulquera) de Hidalgo, el principal productor a nivel nacional.

Aprovecha el fin de semana para lanzarte a Singuilucan, a 1 hora y media de la CDMX, donde está el Rancho La Gaspareña, una propiedad entre valles y planicies donde se cultivan 18 especies de maguey, utilizadas para producir la ‘bebida de los dioses y otros productos.

Foto: Rancho La Gaspareña

Ofrecen recorridos para conocer el proceso de elaboración 100% orgánico y artesanal y las técnicas de los tlachiqueros para la extracción de aguamiel. Por supuesto, no falta la degustación de pulque natural, curados, destilados e incluso de vinagre.

El precio de los recorridos guiados es de $300 pesos por persona. Incluye tour, guía, degustaciones y comida tradicional.

Teléfono: (775) 128 6245.

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