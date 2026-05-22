Además del tequila y el mariachi, la charrería —considerada como el deporte nacional— es uno de los símbolos de la cultura mexicana.

Y aunque muchos discuten si se originó en Hidalgo o en Jalisco, lo cierto es que uno de sus recintos más importantes está en el Centro Histórico de CDMX: el Museo Nacional de Charrería.

Si te interesa conocer más de esta tradición ecuestre mexicana —Patrimonio de la Humanidad desde 2016—, aquí te contamos los detalles.

¿Dónde está el Museo Nacional de la Charrería?

El Museo Nacional de la Charrería se encuentra en lo que fue el Convento de Nuestra Señora de Monserrat, un bonito edificio barroco construido a finales del siglo XVI por frailes benedictinos.

Foto: Sectur CDMX

Está en la esquina de la calle Isabel La Católica y José María Izazaga, frente a la Universidad del Claustro de Sor Juana, muy cerca de la estación de Metro Isabel La Católica.

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¿Qué hay en el Museo Nacional de la Charrería?

Los conquistadores españoles trajeron caballos y técnicas agrícolas y de pastoreo al continente americano. Con el paso de los años, los locales las adaptaron, perfeccionaron e incluso crearon nuevas formas de trabajo en el campo, lo que a la postre dio origen a la charrería.

El Museo Nacional de la Charrería brinda información sobre su origen —desde los jinetes ibéricos, su nacimiento en la Nueva España y desarrollo en el México contemporáneo—, la evolución del atuendo charro y el complejo proceso artesanal que hay en su elaboración.

Foto: Sectur CDMX

Aunque el recinto no es muy grande, destaca por una colección de más de 500 piezas de diferentes periodos históricos, desde la Colonia hasta nuestros días: documentos, fotografías, armas, mitazas, vestidos de chinas poblanas y escaramuzas, espuelas, chaparreras, trofeos, monturas, trajes de gala, sombreros y otros accesorios.

Entre ellos, hay una silla charra de Maximiliano de Habsburgo y otra del general Leonardo Márquez; una pistola y montura de Francisco Villa y hasta la cabeza del caballo con el que entró a la capital Emiliano Zapata.

Foto: Sectur CDMX

Además, el Museo Nacional de la Charrería alberga una colección de acuarelas del pintor mexiquense José Albarrán Pliego, todas ellas sobre la campiña mexicana y el deporte nacional.

¿Cuánto cuesta la entrada al Museo Nacional de la Charrería?

La entrada al Museo Nacional de la Charrería es gratuita.

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Abre de lunes a viernes de 10:30 a.m. a 3:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 5:30 p.m.

Sitio web: museodelacharreria.org.mx

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