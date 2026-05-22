El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, se reunió en la capital del país con la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, con quien abordó la coordinación en la lucha el crimen organizado.

La jefa de la diplomacia del bloque europeo destacó que tanto la Europol como las fuerzas de seguridad mexicanas "están intensificando la cooperación contra el crimen organizado", según apuntó en sus redes sociales.

"La lucha contra los cárteles y los flujos ilícitos de drogas y armas es de interés común para Europa y México", aseveró la funcionaria europea.

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El secretario de Seguridad Pública de México, Omar García Harfuch, se reunió con Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Foto: X / Vía @kajakallas

A su vez, García Harfuch publicó en X que se reunió con Kallas "para dialogar sobre los retos compartidos en materia de seguridad y fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de información y las acciones coordinadas contra el crimen transnacional".

El funcionario mexicano subrayó que el gobierno federal mexicano seguirá impulsando "el trabajo conjunto con nuestros socios internacionales para fortalecer la prevención, investigación y combate de las redes delictivas que operan a nivel global".

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Este encuentro se produce en el marco de la cumbre entre México y la Unión Europea, que se celebra este viernes en la capital mexicana y concluirá con la firma del Acuerdo Global Modernizado.

Aparte de Kallas, en México están la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, para reunirse con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en lo que es primera cumbre bilateral en más de una década entre la UE y México.

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