Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y António Costa, presidente del Consejo Europeo, llegaron este miércoles a México, como parte de la firma del Acuerdo Global Modernizado.

Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dio la bienvenida a los europeos en su visita de trabajo para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el marco de la VIII Cumbre México-Unión Europea.

El canciller Velasco también recibió a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, con quien sostendrá una reunión de trabajo el jueves, previo al arranque de las actividades de la VIII Cumbre.

Ursula von der Leyen junto al canciller Roberto Velasco (20/05/2026). Foto: Especial

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Al destacar a México como uno de los socios más cercanos de Europa en América Latina, Ursula von der Leyen expresó sus ganas "de firmar nuestros nuevos acuerdos".

"Ampliando nuestra cooperación política en la escena global. Defendiendo los derechos humanos, la igualdad de género y abordando el cambio climático.

"Y potenciando el comercio e inversión como nunca antes", expresó la presidenta de la Comisión Europea.

Antonio Costa junto al canciller Roberto Velasco (20/05/2026). Foto: Especial

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