La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó la propuesta del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, para reformar la legislación electoral e incorporar una nueva causal de nulidad de elecciones relacionada con la intervención extranjera en procesos comiciales.

La mandataria federal señaló que la iniciativa fue planteada directamente por el legislador morenista y consideró que se trata de una medida positiva para fortalecer la soberanía electoral del país.

“Ayer me mandó una nota Ricardo Monreal de que estaba proponiendo eso. ¿Qué me parecía? Porque luego creen que estamos ahí. Fue iniciativa de él y me parece bien, la verdad”, declaró Sheinbaum.

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La Presidenta explicó que la propuesta busca que, en caso de demostrarse injerencia de otros países en elecciones mexicanas, el Tribunal Electoral pueda considerar la nulidad de los comicios.

“Si se demuestra que hay injerencia de otros países en las elecciones, pues que sea para el Tribunal un asunto de nulidad de la elección. Entonces yo creo que está bien”, afirmó.

Previamente, Monreal informó en redes sociales que la iniciativa podría discutirse durante el próximo periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

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