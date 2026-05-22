Buenos Aires.- El gobierno del presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, anunció este viernes que usará inteligencia artificial (IA) para diseñar políticas sociales con un modelo "predictivo" de análisis de datos.

Según informaron fuentes del Ministerio de Capital Humano de Argentina, la iniciativa, denominada "Gemelo Digital Social", consiste en "una herramienta orientada a transformar datos en capacidad de predicción y diseño estratégico de políticas públicas".

La idea central es que, a partir de grandes volúmenes de información provenientes de distintas áreas del Estado y del sector privado, el modelo pueda responder preguntas como qué puede ocurrir si se implementa determinada política, qué variables sociales están asociadas entre sí o qué acciones pueden lograr mejores resultados.

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Según explicó el Ministerio de Capital Humano, un "gemelo digital" es una representación virtual y dinámica de un sistema real que permite observar, analizar, simular y anticipar comportamientos futuros a partir de grandes volúmenes de datos.

La herramienta no solamente permite leer datos, sino también modelar escenarios futuros y evaluar impactos posibles de distintas decisiones.

Según el gobierno de Milei, será la primera vez en el mundo que un país utilice un "gemelo digital" en el campo de las políticas sociales.

"Mientras que los gemelos digitales hoy se utilizan principalmente para pensar ciudades, infraestructura o sistemas urbanos, Argentina avanza hacia un nuevo paradigma: el Gemelo Digital Social", destacaron las autoridades argentinas.

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Según explicaron las fuentes, la primera fase del proyecto implicará crear una mesa de trabajo con especialistas del sector público, privado, académico y tecnológico, con el objetivo de darle volumen institucional e internacional al desarrollo.

El proyecto se apoyará sobre bases de datos provenientes de distintas áreas del gobierno nacional, que el Ministerio de Capital Humano no precisó cuáles serán ni qué tipo de información aportarán.

La cartera solo indicó que en fases posteriores del proyecto habrá un debate sobre privacidad, "ética algorítmica" y marcos legales aplicables a la iniciativa.

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