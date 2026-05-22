[Publicidad]
Buenos Aires.- El gobierno del presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, anunció este viernes que usará inteligencia artificial (IA) para diseñar políticas sociales con un modelo "predictivo" de análisis de datos.
Según informaron fuentes del Ministerio de Capital Humano de Argentina, la iniciativa, denominada "Gemelo Digital Social", consiste en "una herramienta orientada a transformar datos en capacidad de predicción y diseño estratégico de políticas públicas".
La idea central es que, a partir de grandes volúmenes de información provenientes de distintas áreas del Estado y del sector privado, el modelo pueda responder preguntas como qué puede ocurrir si se implementa determinada política, qué variables sociales están asociadas entre sí o qué acciones pueden lograr mejores resultados.
Lee también Trump pospone firma de orden ejecutiva sobre IA; es por temor a dañar la industria y restar ventaja a EU
Según explicó el Ministerio de Capital Humano, un "gemelo digital" es una representación virtual y dinámica de un sistema real que permite observar, analizar, simular y anticipar comportamientos futuros a partir de grandes volúmenes de datos.
La herramienta no solamente permite leer datos, sino también modelar escenarios futuros y evaluar impactos posibles de distintas decisiones.
Según el gobierno de Milei, será la primera vez en el mundo que un país utilice un "gemelo digital" en el campo de las políticas sociales.
"Mientras que los gemelos digitales hoy se utilizan principalmente para pensar ciudades, infraestructura o sistemas urbanos, Argentina avanza hacia un nuevo paradigma: el Gemelo Digital Social", destacaron las autoridades argentinas.
Lee también Argentina rebasa a EU en naves industriales
Según explicaron las fuentes, la primera fase del proyecto implicará crear una mesa de trabajo con especialistas del sector público, privado, académico y tecnológico, con el objetivo de darle volumen institucional e internacional al desarrollo.
El proyecto se apoyará sobre bases de datos provenientes de distintas áreas del gobierno nacional, que el Ministerio de Capital Humano no precisó cuáles serán ni qué tipo de información aportarán.
La cartera solo indicó que en fases posteriores del proyecto habrá un debate sobre privacidad, "ética algorítmica" y marcos legales aplicables a la iniciativa.
mcc
[Publicidad]
Más información
Mundo
Acuerdo con EU no está cerca: Irán; Trump dice que la República Islámica "se muere" por lograr un pacto
Estados
Inauguran estatua de Pelé afuera del Estadio Jalisco; la obra, llamada 'La Canarinha', tiene una altura de casi 10 metros
Descubre y Compra
Los mejores celulares Samsung calidad-precio que puedes encontrar en Amazon México; aprovecha el Hot Sale 2026
Menú
Los 7 nuevos restaurantes con una estrella Michelin en México en 2026
Sección
OMS eleva al máximo la alerta por brote de ébola en África: "se propaga rápido y es de muy alto riesgo"
Sección
Sheinbaum cuestiona a EU por acusar a Raúl Castro: “¿Qué sentido tiene 30 años después?”
Sección
Stephen Colbert deja la televisión y Trump arremete: "Es el principio del fin" de los late night
Sección
Pentágono libera nuevos archivos OVNIS y extrañas luces cerca de bases nucleares