El presidente Donald Trump canceló una ceremonia de firma de una orden sobre inteligencia artificial (IA) por temor a que le reste ventaja a Estados Unidos en el desarrollo de esa tecnología.

Trump manifestó que posponía la firma porque no le gustó lo que vio en el texto de la orden. Anunció el cambio horas antes de la ceremonia prevista en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

“Estamos por delante de China, estamos por delante de todos, y no quiero hacer nada que vaya a interferir con esa ventaja”, declaró Trump a los periodistas en un acto no relacionado.

Han aumentado los pedidos de una mayor regulación a los sistemas de IA más potentes, en medio de la preocupación del sector bancario y otras instituciones por la creciente capacidad de esa tecnología para encontrar vulnerabilidades de ciberseguridad en softwares.

Funcionarios del gobierno estadounidense han hablado repetidamente de las capacidades del nuevo modelo Mythos de Anthropic, que la empresa no ha hecho público de manera amplia.

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