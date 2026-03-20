La Casa Blanca declaró que el Congreso debería “prevenir las leyes estatales sobre IA” que considera demasiado onerosas, al presentar un amplio marco sobre cómo desea que el Congreso aborde la inteligencia artificial sin frenar el crecimiento o la innovación en el sector.

El plan legislativo describe media docena de principios rectores para los legisladores, centrándose en proteger a los niños, evitar que los costos de la electricidad se disparen, respetar los derechos de propiedad intelectual, prevenir la censura y educar a la ciudadanía sobre el uso de la tecnología.

El anuncio se produce mientras los gobiernos estatales han avanzado con sus propias regulaciones sobre la IA y mientras grupos de libertades civiles y de derechos del consumidor presionan para que haya más regulaciones sobre esta poderosa tecnología.

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Pero la industria y la Casa Blanca han rechazado esas iniciativas, al argumentar que un mosaico de normas inhibiría el crecimiento. El presidente Donald Trump firmó en diciembre una orden ejecutiva para impedir que los estados elaboren sus propias regulaciones.

“Esto fue en respuesta a un creciente mosaico de 50 regímenes regulatorios estatales diferentes que amenazan con sofocar la innovación y poner en riesgo la ventaja de Estados Unidos en la carrera de la IA”, indicó el zar de IA de la Casa Blanca, David Sacks, en una publicación en redes sociales el miércoles.

Sacks dijo que el siguiente paso es trabajar con el Congreso para convertir los principios de la administración en legislación federal.

Cuatro estados —Colorado, California, Utah y Texas— ya han aprobado leyes que establecen algunas reglas para la IA en todo el sector privado, pero la Casa Blanca está pidiendo un “fuerte liderazgo federal” para asegurarse de que el público pueda confiar en cómo se está utilizando la inteligencia artificial en sus vidas. Las leyes a nivel estatal incluyen limitar la recopilación de cierta información personal y exigir más transparencia a las empresas.

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A medida que ha aumentado la reacción contra los centros de datos junto con el alza de los precios de la energía, la Casa Blanca había intensificado previamente la presión sobre las empresas de IA y el sector eléctrico para que hicieran más para abordar el problema, incluyendo que las empresas de IA firmaran a principios de este mes compromisos voluntarios para construir sus propias plantas de generación de energía.

La administración Trump dice que no cree que el Congreso deba prevenir todos los poderes regulatorios estatales sobre la IA, incluida la aplicación de leyes generales contra los desarrolladores de IA, “para proteger a los niños, prevenir el fraude y proteger a los consumidores”. También dice que el Congreso no debería interferir con las autoridades locales al decidir dónde ubicar centros de datos y otra infraestructura de IA, o cómo los estados adquieren sus propias herramientas de IA para la aplicación de la ley o la educación.

Sin embargo, dice que a los estados “no se les debería permitir regular el desarrollo de la IA”, no deberían penalizar a los desarrolladores de IA por la conducta ilegal de un tercero que use su producto, y “no deberían imponer cargas indebidas al uso de la IA por parte de los estadounidenses para actividades que serían legales si se realizaran sin IA”.

El marco recomienda no involucrarse en las disputas legales entre artistas y creadores y las empresas tecnológicas que han ingerido enormes cantidades de obras protegidas por derechos de autor para construir sistemas de IA que pueden generar nuevo texto, imágenes y sonido.

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La administración Trump “cree que el entrenamiento de modelos de IA con material protegido por derechos de autor no viola las leyes de derechos de autor”, según el documento, pero reconoce que “existen argumentos en sentido contrario y por lo tanto apoya permitir que los tribunales resuelvan este asunto”.

Hay decenas de demandas pendientes de escritores y editoriales, artistas visuales, sellos discográficos y otros. Los jueces en gran medida se han puesto del lado de los desarrolladores de IA al permitir el “uso justo” de obras protegidas por derechos de autor para crear algo nuevo, pero algunos han cuestionado cómo se obtuvo tal contenido. Un juez federal en septiembre aprobó un acuerdo de mil 500 millones de dólares entre la empresa de inteligencia artificial Anthropic y autores que alegan que casi medio millón de libros habían sido pirateados ilegalmente para entrenar su chatbot.