El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció un plan integral nacional de respuesta a la crisis en Medio Oriente que movilizará 5 mil millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las Pymes, al sector primario y, por supuesto, a la industria".

El Ejecutivo aprobó hoy una bajada del Impuesto del Valor Añadido (IVA) de los carburantes "hasta el mínimo que permite la Unión Europea", el 10%, explicó Sánchez en una rueda de prensa. Esto permitirá a los usuarios ahorrar hasta 30 céntimos por litro de euro en función del combustible utilizado.

El plan, en vigor desde mañana, también reduce en un 60% los impuestos de la electricidad, lo que incluye la suspensión del impuesto de producción de energía eléctrica -del 7%, que pagan las compañías eléctricas- y la reducción del impuesto especial de electricidad, que pasa del 5.11% al 0.5%.

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Asimismo, baja el IVA de la electricidad y el gas del tipo general (21%) al reducido (10%) y se limita el precio del gas butano y del propano, según el decreto ley aprobado, que deberá convalidar posteriormente el Congreso.

Al mismo tiempo, se van a extender hasta diciembre de 2026 todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, se va a reforzar "de forma sustantiva el bono social térmico" y a prolongar la prohibición de interrumpir los suministros esenciales a los hogares más vulnerables.

Este plan de 80 medidas va a beneficiar directamente a los 20 millones de hogares y tres millones de empresas de España, resaltó el jefe del Ejecutivo. Ello "no va a impedir que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España pero sí que sean menos erosivos y más llevaderos", dijo.

España va a ser el país "con el mayor escudo social y político de toda la Unión Europea", y sus medidas "estarán vigentes el tiempo necesario", además de que se ampliarán "si la gravedad de la crisis se acentúa".

Sánchez aseguró que España va a resistir mejor la crisis que puede llegar en este contexto bélico porque el país "está preparado" tras el fuerte crecimiento económico de los últimos años, y va a conseguir salir "más fuerte".

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Argumentó que España está preparada no solo por el "fuerte crecimiento" económico reciente, sino también por su apuesta decidida por las energías alternativas, como las renovables, y por el rigor fiscal de las cuentas públicas de los últimos años, aseguró.

Así, destacó una menor dependencia de España del gas y del petróleo en comparación con los países del entorno.

"Vamos a salir más fuertes de esta crisis, como hemos salido en anteriores crisis", insistió Sánchez en referencia a la pandemia del Covid o la guerra de Ucrania.

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