Este viernes continúan los ataques y amenazas entre Estados Unidos e Israel contra Irán en el conflicto que lleva ya más de 20 días y sin señales de que pueda concluir pronto.

Los ataques a infraestructura energética persisten en esta jornada a pesar de los llamados internacionales a evitarlos para evitar afectaciones a nivel global.

Hoy, Irán atacó una refinería en Kuwait, y amenazó que los complejos y centros turísticos y de entretenimiento en el mundo ya no serán seguros para funcionarios y comandantes militares de EU e Israel.

Sigue a continuación los detalles del conflicto en Medio Oriente.

Mundo 08:56 AM Hezbolá niega poseer una red en Emiratos, como afirman las autoridades de Abu Dabi Hezbolá negó tener ninguna presencia en Emiratos Árabes Unidos, después de que las autoridades de Abu Dabi anunciaran haber arrestado a por lo menos cinco miembros de una "red terrorista" vinculada a ese movimiento libanés proiraní.

En un comunicado, el grupo armado afirmó que "niega las acusaciones infundadas formuladas contra él por las autoridades de seguridad de Emiratos Árabes Unidos".

"Hezbolá no tiene presencia alguna dentro de Emiratos ni en ningún otro país, ya sea bajo una tapadera, con fines comerciales o lo que sea", señaló el movimiento.



Mundo 08:32 AM

Mundo 08:30 AM Reportan dos fuertes explosiones en Jerusalén Dos fuertes explosiones se oyeron este viernes en Jerusalén, reportaron periodistas de la agencia AFP.



Mundo 08:29 AM Investigan hipótesis terrorista en Chequia contra empresa de armas relacionada con Israel El Gobierno de Chequia informó de un posible acto terrorista en relación con el supuesto incendio premeditado en una instalación de la compañía checa de armamento "LPP Holding", que colabora con la empresa israelí Elbit en la fabricación de drones de guerra en Pardubice, en el centro del país.

El ministro del Interior checo, Lubomir Metnar, señaló en rueda de prensa que se ha creado un comité de crisis, con representantes de los servicios de inteligencia, para decidir si es necesario declarar el estado de amenaza terrorista en el país.

El diario checo "Aktualne" aseguró hoy haber recibido un correo electrónico de un grupo, hasta ahora desconocido, llamado "La Facción del Terremoto", que reivindica el ataque.



Mundo 08:27 AM Israel asesina a un alto cargo de inteligencia de las fuerzas iraníes El Ejército israelí anunció este viernes el asesinato del general Ismael Ahmadi, jefe de la División de Inteligencia de las fuerzas del "Basij" iraní, mientras que los medios iraníes confirmaron que sus funerales se celebraron hoy en el oeste del país.

Según un comunicado del Ejército israelí, Ahmadi desempeñó un papel central en la planificación y ejecución de "ataques terroristas" llevados a cabo por las fuerzas del 'Basij', así como en la imposición de los "valores del régimen" de Irán.

Según la agencia iraní Tasnim, los funerales de Ahmadi se celebraron este viernes junto con otros cuatro militares en la ciudad de Borazjan, en la provincia de Bushehr, en el suroeste de Irán, a orillas del golfo Pérsico.



Mundo 08:25 AM Centroamérica siente la crisis en Oriente Medio con el alza del precio de las gasolinas Centroamérica, una región netamente importadora de combustible, siente la crisis en Medio Oriente con los precios de las gasolinas, que se venden a más de 4 dólares el galón (3.785 litros) tras alzas en las últimas semanas, lo que despierta el temor de los consumidores por el esperado impacto en los sectores de transporte y alimentos.

En Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana el galón de gasolina se vende a entre 4.09 y 4.90 dólares, mientras que en Nicaragua y Costa Rica supera los 5 dólares, aunque en ambos países rigen situaciones especiales.

Las autoridades han achacado el alza a la volatilidad de los mercados derivada del conflicto en Medio Oriente.



Mundo 08:19 AM Arrestan a 2 personas que intentaron ingresar a base naval en Escocia; una de ellas es iraní Un hombre y una mujer fueron arrestados tras intentar ingresar a la base naval en Escocia donde se encuentran los submarinos británicos armados con armas nucleares, informó la policía.

La Policía de Escocia indicó que la pareja intentó entrar en HM Naval Base Clyde alrededor de las 5 de la tarde el jueves. La fuerza señaló que “un hombre de 34 años y una mujer de 31 años han sido arrestados en relación con el caso y las pesquisas continúan”. La agencia nacional de noticias de Gran Bretaña, PA, reportó que el hombre detenido es iraní.



Mundo 08:07 AM Trump llama "cobardes" a los integrantes de la OTAN El presidente estadounidense Donald Trump tachó de "cobardes" a los integrantes de la OTAN. En Truth Social posteó que: "¡LA OTAN ES UN TIGRE DE PAPEL!".

También afirmó que "esa batalla está ganada militarmente" y que los miembros de la OTAN se quejan de los altos precios del petróleo, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho.

“¡LO RECORDAREMOS!”, dijo.



Mundo 07:55 AM España decreta "congelación temporal" de los alquileres para mitigar efectos de la guerra en Medio Oriente El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la aprobación de un decreto que prevé una "congelación temporal" de los alquileres en el país, dentro de las medidas para mitigar los efectos del conflicto en Medio Oriente.

Esta medida, que deberá ser ratificada por el Parlamento, es "similar a la que aplicamos en crisis previas", como la crisis energética a causa de la invasión rusa en Ucrania, afirmó en rueda de prensa el dirigente socialista.



Mundo 07:21 AM EU e Israel bombardean buques de carga iraníes en puerto del Golfo Estados Unidos e Israel bombardearon 16 buques de carga de Irán en un puerto del Golfo.



Mundo 07:20 AM Irán ataca refinería en Kuwait; bomberos combaten el incendio Los bomberos luchaban contra un incendio en una refinería en Kuwait provocado por ataques de Irán, donde un bombardeo causó la muerte del portavoz de los Guardianes de la Revolución.

El conflicto, que dura ya tres semanas, no muestra ninguna señal de apaciguamiento y ya lastra la actividad mundial, suscitando temores de una crisis económica de gran envergadura.

El ataque contra la refinería kuwaití de Mina Al Ahmadi, ya golpeada anteriormente, no causó víctimas, pero en cambio provocó el cierre de varias unidades del complejo, según la agencia oficial kuwaití.



Mundo 07:18 AM Muere portavoz de los Guardianes de la Revolución de Irán Los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron la muerte de su portavoz Alí Mohamad Naini en bombardeos de Israel y Estados Unidos.

Según un comunicado del poderoso ejército ideológico iraní, Naini murió "en el cobarde y criminal atentado terrorista perpetrado por el bando estadounidense-sionista al amanecer".



Mundo 07:03 AM La OTAN retira "temporalmente" su misión de Irak La misión de la OTAN en Irak se retiró temporalmente del país, indicaron a la AFP dos funcionarios de seguridad iraquíes, citando las repercusiones de la guerra en Medio Oriente.

"Es una retirada temporal. Están preocupados por la situación", explicó uno de los dos funcionarios, bajo condición de anonimato. El segundo indicó que "toda la misión de la OTAN se retiró", salvo un pequeño número de personal.

La misión de la OTAN tiene su sede en una base militar iraquí en la Zona Verde de Bagdad, cerca de la embajada de Estados Unidos, que desde el inicio de la guerra ha sido blanco de múltiples ataques.



Mundo 07:01 AM Ejército de Irán amenaza con perseguir a los responsables de EU e Israel hasta sus lugares de vacaciones El Ejército de Irán amenazó con perseguir a a funcionarios y comandantes militares de Estados Unidos e Israel incluso cuando estuvieran de vacaciones o visitando centros de ocio.

"Estamos vigilando a sus cobardes funcionarios y comandantes, pilotos y malvados soldados", declaró el portavoz de las fuerzas armadas, Abolfazl Shekarchi, citado por la televisión estatal.

"A partir de ahora, los paseos, complejos turísticos, centros turísticos y de entretenimiento en el mundo tampoco serán seguros para ustedes", destacó.

Mundo 06:59 AM Presidente de Irán pide a gobernadores atender a regiones más afectadas por la guerra El presidente de Irán, Masud Pezeshkián, instó a los gobernadores de las provincias iraníes a priorizar la gestión de las necesidades básicas de la población y a prestar una asistencia especial a las regiones más afectadas por la guerra.

"La gestión práctica en el terreno y el mantenimiento de la calma social son nuestra prioridad. Asegúrense de cubrir las necesidades esenciales y de ayudar a las provincias que soportan una mayor presión", señaló Pezeshkián en un mensaje remitido a los gobernadores a través de su cuenta en X.

El mandatario subrayó que recibe con regularidad los informes de las provincias y afirmó que "el pueblo no debe sentir escasez alguna", al tiempo que reiteró el compromiso de sus equipos de permanecer "al lado del pueblo".

Mundo 07:57 AM Explosiones sacuden Dubái y un almacén en Bahrein se incendia Fuertes explosiones sacudieron Dubái cuando las defensas antiaéreas interceptaban a primera hora fuego entrante sobre la ciudad, donde la gente observaba el Eid al-Fitr, el final del mes sagrado musulmán de ayuno del Ramadán, y las mezquitas hicieron el primer llamado del día a la oración. El Ministerio del Interior de Bahrein informó que se desató un incendio después que metralla de un proyectil interceptado cayera sobre un almacén, y Arabia Saudita reportó haber derribado varios drones que tenían como objetivo su Provincia Oriental, rica en petróleo. Los ataques renovados se registraron tras una jornada intensa en la que Irán impactó infraestructura energética en toda la región y lanzó más de una docena de andanadas de misiles contra Israel tras el ataque a South Pars.



Mundo 07:15 AM Israel dice haber iniciado ataques contra objetivos de régimen iraní en el este de Teherán El Ejército de Israel dijo en un comunicado que ha comenzado a atacar objetivos del régimen iraní en la zona de Nur, al este de Teherán.

Hasta el momento el Ejército no ha aportado más detalles sobre estos nuevos bombardeos que llegan tras más de 20 días de campaña militar que mantiene contra el país persa con el apoyo de Estados Unidos.

La mañana de este viernes Israel también confirmó haber matado al portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), el general de brigada Ali Mohamad Nani en bombardeos lanzados esta pasada noche.



Mundo 07:24 AM Israel detiene a reservista que trabajó en Cúpula Hierro por supuestos vínculos con Irán La Policía de Israel y el Shin Bet, la agencia de inteligencia interior del Estado hebreo, arrestaron a un ciudadano israelí que servía en la reserva del sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro, por "transferir información confidencial de seguridad" a agentes iraníes a cambio de dinero.

Una investigación de varios meses reveló que el ahora detenido, residente de Jerusalén y de 26 años, realizó "diversas misiones de seguridad para Irán, incluida la transferencia de información sensible gracias al acceso por el desempeño de sus funciones", según un comunicado conjunto de ambas instituciones difundido este viernes.

"Se advierte una vez más a los ciudadanos y residentes del Estado de Israel sobre el peligro de contactar con elementos extranjeros de países enemigos o entidades no identificadas, y sobre todo, de realizar misiones para ellos a cambio de dinero o por cualquier otro motivo", continúa la nota, en la que se especifica que muchos de estos intentos de captación se producen a través de redes sociales.

