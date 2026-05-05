Funcionarios y legisladores emanados de Morena se lanzaron en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien durante su reciente gira por México se ha referido al país con la grafía “Méjico”.

El expresidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, recomendó a Díaz Ayuso tomar un curso, ya sea de ortografía o de “decencia básica” para escribir bien el nombre del país.

“Escriba bien el nombre de nuestro país: México, o Estados Unidos Mexicanos, si prefiere el nombre oficial. Ahora bien, su indecencia y mala ortografía como quiera, su franquismo es lo insufrible”, condenó el legislador.

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El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, también se sumó a las críticas en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid:

“MéXico se escribe con X; aunque tu poca cultura no te dé para saberlo. Colonialista trasnochada”, señaló el funcionario capitalino en sus redes sociales.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, dijo que la agenda de la oposición parece cada vez más desconectada del sentir del pueblo de México, en alusión al recibimiento que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, dio a la española.

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“Tras la debacle en las urnas, de la que no se recuperan, en lugar de replantear su proyecto y renovar sus cuadros, buscan legitimarse en voces externas, como la de Isabel Díaz Ayuso. La pregunta es: ¿qué aporta?”, cuestionó.

Según la exsecretaria de las Mujeres, hay un intento fallido de importar una agenda política extranjera que desprecia la diversidad cultural y el papel de los pueblos indígenas.

En su visita a México, la hispanista Díaz Ayuso se reunió con Rojo de la Vega, en donde firmaron una Carta de Amistad para presuntamente abrir puertas, atraer inversión y construir condiciones para que los mexicanos en Madrid puedan volver ante la falta de oportunidades y el miedo a la extorsión.

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Opositora de los líderes de izquierda, Isabel Díaz Ayuso se ha caracterizado por criticar al gobierno de México, al que ha calificado como un “narcoestado”.

Además, ha rechazado el llamado a que España pida disculpas por los hechos ocurridos durante la Conquista, bajo la premisa de que se retuerce el pasado con gafas populistas del presente.

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