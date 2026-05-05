Washington. La Casa Blanca se burló este martes de los líderes demócratas en el Congreso, Hakeem Jeffries y Chuck Schumer, mediante una imagen generada con inteligencia artificial (IA) en la que ambos aparecen con grandes sombreros jaranos celebrando la efeméride del Cinco de Mayo.

Los dos congresistas aparecen sentados frente a un paso fronterizo entre Estados Unidos y México brindando con margaritas y acompañados de elementos estereotipados de la cultura mexicana, como un mantel de colores, totopos con salsa y un cactus.

"Feliz Cinco de Mayo a todos los que lo celebran", añadió la Casa Blanca en un mensaje en X junto a la imagen, en la que Jeffries y Schumer aparecen junto a un letrero que dice: "Amo a los inmigrantes ilegales".

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Happy Cinco de Mayo to all who celebrate! pic.twitter.com/gfTriN75Fk — The White House (@WhiteHouse) May 5, 2026

Schumer respondió con una foto, también de IA, en la que aparecen Trump con el fallecido financista pederasta Jeffrey Epstein, con sombreros jaranos. Con ello, busca subrayar la polémica en torno a la relación del mandatario con Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019.

La publicación coincide con una efeméride que en Estados Unidos celebra la cultura y herencia mexicano‑estadounidense con motivo de la victoria del ejército mexicano en la Batalla de Puebla frente al ejército francés el 5 de mayo de 1862. Ni en México ni en Estados Unidos el 5 de mayo es una festividad nacional.

No es la primera vez que la Administración de Trump recurre a contenidos manipulados con IA para atacar a sus rivales y que emplea estereotipos sobre México considerados ofensivos.

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En septiembre ya se había burlado de Jeffries con un video en el que aparecía con bigote y sombrero jarano durante una comparecencia ante los medios durante una visita a la Casa Blanca.

Días después, la Casa Blanca publicó otro video en el que se escucha una voz generada por IA que imitaba a Schumer diciendo frases despectivas hacia los inmigrantes, en medio de las disputas por el cierre del gobierno federal.