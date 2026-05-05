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Washington. La se burló este martes de los líderes demócratas en el Congreso, Hakeem Jeffries y Chuck Schumer, mediante una imagen generada con (IA) en la que ambos aparecen con grandes sombreros jaranos celebrando la efeméride del .

Los dos congresistas aparecen sentados frente a un paso fronterizo entre y México brindando con margaritas y acompañados de elementos estereotipados de la cultura mexicana, como un mantel de colores, totopos con salsa y un cactus.

"Feliz Cinco de Mayo a todos los que lo celebran", añadió la Casa Blanca en un mensaje en X junto a la imagen, en la que Jeffries y Schumer aparecen junto a un letrero que dice: "Amo a los ".

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Schumer respondió con una foto, también de , en la que aparecen Trump con el fallecido financista pederasta , con sombreros jaranos. Con ello, busca subrayar la polémica en torno a la relación del mandatario con Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019.

La publicación coincide con una efeméride que en Estados Unidos celebra la cultura y herencia mexicano‑estadounidense con motivo de la victoria del ejército mexicano en la frente al ejército francés el 5 de mayo de 1862. Ni en México ni en Estados Unidos el 5 de mayo es una festividad nacional.

No es la primera vez que la Administración de Trump recurre a contenidos manipulados con IA para atacar a sus rivales y que emplea sobre México considerados ofensivos.

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En septiembre ya se había burlado de Jeffries con un video en el que aparecía con bigote y sombrero jarano durante una comparecencia ante los medios durante una visita a la Casa Blanca.

Días después, la Casa Blanca publicó otro video en el que se escucha una voz generada por IA que imitaba a Schumer diciendo frases despectivas hacia los inmigrantes, en medio de las disputas por el cierre del gobierno federal.

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