Para una mujer es difícil conseguir y mantener un trabajo ante la poca flexibilidad laboral y la carga que tienen en sus hogares, explicó la presidenta de ManpowerGroup Latinoamérica, Mónica Flores Barragán.

Desde el punto de vista de la licenciada en Actuaría por la UNAM, falta un sistema de cuidados para menores o adultos mayores.

“Es momento de cambiar el estereotipo de que las calladitas se ven más bonitas”, dijo durante una entrevista con EL UNIVERSAL.

En general, 30% de las mujeres renunciaría si el empleo que tienen afecta el equilibrio entre vida y trabajo, pues priorizan el cuidado de los niños, abuelos o padres.

Destacó que las encuestas muestran que 40% de las mujeres no acepta una promoción por el impacto en su vida personal, ya que normalmente implican viajes o networking.

“Tener que salir implicaría descuidar la vida familiar, dado que tendría impacto en otras áreas de su vida”, señaló Flores Barragán, quien hizo una maestría en dirección de empresas en el IPADE y cuenta con un posgrado en Filosofía.

En su opinión, tener escuelas de tiempo completo o sistemas para el cuidado de los pequeños y adultos mayores ayudaría, aunque no resolverá el problema de fondo.

Se habla de incorporar a la mujer a la economía del país y algunos apoyos ayudan, pero es un paliativo, no la solución de raíz, indicó.

“La situación actual tiene que ver con educación para promover que las niñas estudien las carreras más demandadas, educación para evitar embarazo adolescente y abandono escolar, así como orientarlas a que estudien ciencias, tecnología y matemáticas”.

“Urge un cambio de cultura desde la manera en cómo se habla a las niñas en casa, que no les digas que calladitas se ven más bonitas, que les digas que puedan salvar al mundo y competir en igualdad. Tiene que ver con un sistema formal de cuidados extenso”.

Por ejemplo, uno de los problemas es que cuando tienen el primer hijo, dejan de trabajar. Aunque puedan querer o tener necesidad de trabajar, no hay esquemas de guardería y con el segundo hijo es más difícil que laboren, e incluso buscarán regresar al empleo cuando sus dependientes estén en la universidad, pero les será difícil si están desactualizadas.

También se requiere acompañar a las mujeres emprendedoras para que sus empresas no quiebren durante los primeros dos años, mediante políticas públicas que impulsen el esquema de mentorías y financiamiento.

Igual se debería tener cuotas de participación en las juntas de consejo y nivel directivo, porque cuando hay más mujeres tomando decisiones, se facilita de manera transparente y rápida su ingreso al mundo laboral, concluyó Flores Barragán.

