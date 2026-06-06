La siguiente semana arranca el Mundial 2026, y la Ciudad de México ya se prepara para recibir a turistas nacionales y de todo el mundo. Y no hay mejor bienvenida para ellos que una comida deliciosa, junto con una bebida de sabor único.

Más allá de los estadios y del ambiente futbolero, nuestra capital ofrece una variedad gastronómica que vale la pena integrar al itinerario. Así que si eres viajero, sigue leyendo.

¿Qué comer en la CDMX mientras disfrutas el Mundial 2026?

Tacos de canasta

Entre los antojitos más representativos de la Ciudad de México se encuentran los tacos de canasta, que tradicionalmente son vendidos y transportados en canastas de mimbre.

Se caracterizan por su tortilla suave y ligeramente húmeda, resultado del vapor y el aceite con el que se cocinan. Mientras que los rellenos van desde chicharrón prensado, papa, frijoles, carne adobada y mole verde. Y para acompañarlos, es común consumirlos con chiles en escabeche, cebolla y salsa verde o roja.

La ventaja de esta comida es que es práctica y económica, lo que la hace ideal para personas que no tienen mucho tiempo de comer o que van a estar ocupados movilizándose por la capital.

Los tacos de canasta también los puedes encontrar en locales fijos. Foto: Pexels

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Chilaquiles

Los chilaquiles son otro de los desayunos representativos de la CDMX. Este platillo se prepara con totopos de tortilla de maíz fritos, tostados u horneados, mismos que se bañan con salsa verde o roja.

En la mayoría de restaurantes, fondas y locales suelen servirse con crema, queso y cebolla, ingredientes que dan como resultado una combinación de texturas y sabores frescos.

Además, pueden complementarse con diferentes proteínas como un huevo estrellado, pollo deshebrado, bistec, cecina, arrachera o chorizo, etcétera.

Los chilaquiles son una comida crujiente y picosa. Foto: Pexels

Torta de chilaquiles

Si algo caracteriza a la CDMX, es su capacidad para transformar cualquier platillo en una torta... y los chilaquiles no son la excepción.

Aquí lo único que cambia es que se combinan con la textura suave del bolillo, y con frecuencia su sabor se fusiona con un café de olla calientito.

Torta de chilaquiles con crema y queso. Foto: Wikimedia Commons

Elotes preparados

Otro antojito callejero de la CDMX son los elotes preparados, que consisten en mazorcas de maíz hervidas con sal y epazote. También existe la opción de asarlas al carbón para obtener un sabor más intenso.

Una vez listas, se recubren con ingredientes como mayonesa, jugo de limón, queso rallado y chile en polvo ("del que pica o del que no").

Y para facilitar su consumo, se coloca un palo de madera en la base de la mazorca, lo que permite disfrutarlos cómodamente mientras disfrutas los partidos de la Selección Mexicana.

No puedes irte de la CDMX sin probar los elotes preparados. Foto: Pexels

Tamales

Los imperdibles en tu visita: los tamales, elaborados con masa de maíz envuelta en hojas de elote o de plátano. En sus rellenos encontramos los clásicos de mole con pollo, carne de cerdo en salsa verde y queso con rajas.

Pero si eres de paladar aventurero, prueba los de champiñones, de huitlacoche o versiones dulces como chocolate, mermelada de piña, fresa, queso con zarzamora y más.

Como dato curioso, este antojito forma parte de la identidad de nuestra capital porque es típico despertarse con el sonido de los carritos tamaleros.

Guajolotas

Esta es una variante de los tamales, sólo que también se sirve en un bolillo o telera. Popularmente se le conoce como "guajolota", y para disfrutar el combo se acompaña con un atole o champurrado.

Los tamales son un desayuno típico en la CDMX. Foto: Pexels

Migas

Si amaneces con resaca después de disfrutar los partidos y buscas algo para recuperar energías, el caldo de migas es perfecto. Se cree que surgió en el Barrio Bravo de Tepito y se le apoda "el revive muertos".

Por lo general, las migas se hacen con trozos de bolillo duro o pan del día anterior, cortadas en pedazos y freídas ligeramente. Después se añaden a un caldo preparado con chiles secos.

Al servirse, el pan absorbe parte del líquido y adquiere una textura suave, lo que resulta agradable al paladar. Y para darles el toque, se acompañan con cebolla, cilantro, limón y rodajas de chile de árbol frito en aceite.

Las migas se caracterizan por tener una textura distinta a cualquier otro caldo. Foto: Pexels

Extras para probar en tu visita

Aguas frescas: preparadas con mezclas de ingredientes refrescantes, por ejemplo, jamaica, limón con chía, alfalfa, avena, piña, horchata, mamey, entre otras.

Postres: arroz con leche, gaznates, alegrías de amaranto, pepitorias y fruta cristalizada.

Ahora que ya conoces las comidas que debes probar durante el Mundial 2026, haz espacio en tu estómago para conocer a la CDMX desde la riqueza de su cocina.

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