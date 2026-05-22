En medio de la emoción que ya comienza a generar el Mundial 2026 entre millones de aficionados, las marcas se encuentran lanzando productos inspirados en este deporte y una de ellas es Torres 10.

Recientemente, la destilería española presentó una edición limitada de sus botellas conmemorativas e inspiradas en las selecciones de diferentes países. Conoce aquí todos los detalles.

¿Cómo son las botellas conmemorativas de Torres 10 por el Mundial 2026?

Esta colección reúne 10 botellas, aptas para esas tardes de reuniones y brindis. Además de México, también se encuentran selecciones de Argentina, Brasil, España, Francia y muchas más:

Argentina

Una de las botellas que más llama la atención es la inspirada en Argentina, pues el diseño tiene los colores albicelestes que identifican al actual campeón del mundo.

Aunque el número 10 forma parte del nombre de la marca, para muchos aficionados ese número inevitablemente les remite a figuras históricas de la selección argentina como Diego Armando Maradona y Lionel Messi, jugadores que marcaron el deporte y conquistaron la Copa del Mundo.

Al ser una bebida alcohólica, su consumo debe ser moderado. Foto: Cortesía Torres 10

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Alemania

Con solo verla, sus colores rojo, amarillo y negro —una combinación presente en muy pocas banderas del mundo— nos remiten a la Alemania campeona de la Copa Mundial de 2014.

Este Mundial 2026, el dorsal 10 de la selección alemana estará en manos de Jamal Musiala, una de las figuras prometedoras del futbol moderno. Así que además de coleccionarla, también tendrás un dato futbolero para presumir.

Las bebidas alcohólicas no son para menores de edad. Foto: Cortesía Torres 10

Canadá

Esta nación donde el balón volverá a rodar y donde millones de aficionados disfrutarán el Mundial 2026, también se encuentra presente en la colección Torres 10.

Los diseños de las botellas de Torres 10 son minimalistas. Foto: Cortesía Torres 10

Italia

Aunque esta selección no logró asegurar su pase al Mundial 2026, sí consiguió mantenerse dentro de esta colección de botellas conmemorativas. Así que si es tu favorita, no dudes en tenerla en tu mesa para disfrutar los partidos.

Torres 10 colocó países que aunque no estarán en este Mundial, han sido íconos del balompié. Foto: Cortesía Torres 10

Brasil

Hablar de futbol es hablar de Brasil; esta selección es considerada una de las más exitosas del mundo y por supuesto que debía estar en el lanzamiento de Torres 10.

Por tal motivo tiene su botella que rinde homenaje a la pasión, el talento y el legado que han dejado sus jugadores en las canchas a lo largo de generaciones.

Si toma, no maneje. Foto: Central de Precios.

España

España, una de las selecciones históricas y mayormente reconocidas del futbol, está en los diseños conmemorativos de Torres 10 y también en el próximo Mundial 2026.

El brandy se caracteriza por su sabor dulce. Foto: Central de Precios

México

Otra de los países donde la euforia por el futbol volverá a sentirse es México; nuestra selección todavía no ha logrado conquistar una Copa del Mundo, pero esta es su oportunidad.

El país ha sido sede mundialista en dos ocasiones y este año volverá a serlo en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Los países que serán sede del Mundial serán México, Estados Unidos y Canadá. Foto: Central de Precios

Francia

En 2018, esta selección levantó la Copa del Mundo y, años después, volvió a demostrar su nivel al disputar la final contra Argentina en Qatar 2022.

Gracias a su estilo de juego, disciplina táctica y calidad en el dominio del balón, dicho país se ha consolidado como uno de los referentes del futbol en la actualidad.

Torres 10 y otras marcas han sacado ediciones especiales por el Mundial 2026. Foto: Central de Precios

Estados Unidos

Estados Unidos, que también será una de las sedes del próximo Mundial 2026, aparece dentro de esta colección con una botella inspirada en los colores de su bandera:

Los colores de las botellas son representaciones de sus playeras de la selección. Foto: Central de Precios

Inglaterra

Inglaterra es considerado como el país que ayudó a expandir el futbol soccer al mundo y, además, será una de las selecciones jugadoras en el Mundial 2026.

Por esa razón, no podía quedar fuera de esta colección de brandy, que le rinde homenaje con una botella inspirada en su legado deportivo.

¿Cuál selección faltó en esta colección de Torres 10? Foto: Central de Precios

¿Cuánto cuestan las botellas mundialistas coleccionables?

Los precios de las botellas conmemorativas de Torres 10 ya se encuentran a la venta; actualmente, las presentaciones de 700 mL tienen un precio que va desde los $275.00 hasta los $489.00, aunque el costo puede cambiar según promociones o puntos de venta.

Y tú, ¿cuál de todas estas botellas inspiradas en el Mundial 2026 coleccionarías?

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