Estamos a menos de 100 días de que comience a rodar el balón en la Copa Mundial de Futbol de 2026, varias marcas están creando merch conmemorativa que se convierte en coleccionable y, por ello, aumentan su valor.

Y las marcas de bebidas no se han quedado atrás y ya varias de ellas crearon botellas especiales inspiradas en el Mundial 2026.

Aquí te presentamos una guía de las botellas de edición limitada que, más allá de su contenido, son piezas de colección que capturan la mística de 1970, 1986 y 2026.

Las 6 etiquetas que definen la temporada mundialista

1. Tequila Don Julio: Un tributo a la memoria y la gloria

El tequila premium por excelencia presenta dos propuestas que tocan la fibra del coleccionista:

Don Julio 70: Su diseño de 3 caras es una lección de historia. Rinde homenaje al Mundial de México 70 (el primero transmitido a color gracias a la tecnología mexicana), a la edición de 1986 y a la creación de "La Ola", el fenómeno de la afición mexicana que conquistó el mundo.

Foto: Cortesía

Don Julio 1942 "Glory": Inspirada directamente en el trofeo de la Copa Mundial, su estética dorada busca capturar la emoción de levantar la copa. Está disponible en formato de 750 ml y una versión mini de 50 ml.

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2. Johnnie Walker: El "Caminante" salta por primera vez

En un hecho inédito en sus más de 100 años de historia, el icónico Striding Man cambia de posición. En esta edición, el "caminante" se eleva en un salto de suspenso previo al gol.

Además, la botella cuenta con un efecto que brilla en la oscuridad, convirtiéndola en la pieza central de cualquier reunión nocturna.

Foto: Cortesía

3. Buchanan’s: Cultura urbana y orgullo latino

Buchanan’s 12 Deluxe: Bajo el concepto “One Ball, One Dream”, esta botella fue diseñada junto al colectivo Kids of Immigrants. El diseño reinterpreta la vista aérea de los estadios y la estética urbana de la comunidad latina.

Foto: Cortesía

Buchanan’s Green Seal: La clásica botella verde esmeralda integra ahora el balón de la FIFA en su sello, manteniendo su perfil elegante con acentos dorados.

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4. Smirnoff: El lado más "mexa" del mundial

La marca lanza una edición tricolor (verde, blanco y rojo) que celebra el orgullo nacional. Adicionalmente, la Smirnoff OXXO Edition utiliza los colores oficiales de la FIFA para ofrecer una pieza vibrante que fusiona el deporte con el diseño contemporáneo.

Foto: Cortesía

¿Por qué las botellas conmemorativas del Mundial 2026 son piezas de colección?

Según Jay Sethi, Senior Vice President de Marketing e Innovación en Diageo México, estas botellas son un tributo a la pasión inigualable de los mexicanos.

Por su parte, Héctor Vélez, Director de Innovación, destaca que estas ediciones son expresiones de cómo la cultura se convierte en una experiencia estratégica.

Las 6 botellas estarán disponibles en puntos de venta físicos y plataformas de e-commerce en todo México durante el mes de abril.

Al ser ediciones limitadas, se espera que se conviertan en objetos de alto valor para coleccionistas mundialistas.

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