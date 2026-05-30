Si en tu lista de planes por hacer no tenías contemplado escuchar “Let it Be” o “Help” en un recinto histórico, mientras cientos de velas encendidas crean un ambiente romántico, más te vale que agregues este tributo a los Beatles.

Te anotamos todo lo que debes saber sobre esta noche íntima, musical y perfecta para revivir los clásicos que han marcado la historia. Conoce aquí en Destinos los detalles.

¿Qué habrá en el tributo a los Beatles en el Castillo de Chapultepec?

La "beatlemanía" sigue más viva que nunca y este evento de Candlelight lo confirma. Se trata de un tributo, a la luz de las velas, que te lleva a un viaje melódico, perfecto para ir con amigos o en pareja.

Durante la velada, el famoso "Cuarteto de Liverpool" es protagonista y el Castillo de Chapultepec aporta toda la magia al escenario. Entre los temas para disfrutar se encuentran: "I Want To Hold Your Hand", "Penny Lane", "Strawberry Fields", "Come Together", "Here Comes the Sun" y muchos más.

El concierto tiene una duración aproximada de una hora, tiempo en el que Cuarteto Arcano reinterpreta esas canciones en una armoniosa melodía con orquesta.

Este concierto te lleva directo a un viaje a la nostalgia, mientras disfrutas los clásicos de Los Beatles. Foto: Instagram @candlelight.concerts

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¿Cuánto cuesta el concierto de los Beatles en el Castillo de Chapultepec?

De acuerdo con el sitio de Fever, los precios de este concierto dependen de la zona y del día que se desea asistir. Únicamente hay tres fechas disponibles:

9 de julio: Premium con costo de $1,300, Zona A por $1,100 y Zona B por $935.

16 de julio: Premium con un costo de $1,300, Zona A por $1,100 y Zona B por $955.

15 de agosto: Premium con un costo de $1,400, Zona A por $1,200 y Zona B por $1,000.

Los boletos ya se pueden conseguir en la plataforma de Fever.

Algo muy importante: todos los conciertos inician de manera puntual, a las 20:00 horas, y los asientos se asignan conforme al orden de llegada por cada zona.

Esos días, las puertas del Castillo de Chapultepec se abrirán 30 minutos antes, y una vez que comience el recital no se permitirá el acceso.

Y si vas en auto, toma en cuenta que los estacionamientos más cercanos se encuentran a aproximadamente a 30 minutos del lugar del evento.

Más que un espectáculo tradicional, esta es una experiencia sensorial que reimagina las canciones de la banda y despierta emociones con cada pieza. ¿Ya sabes con quién ir?

Llega puntual para disfrutar el concierto-tributo a los Beatles. Foto: Instagram @candlelight.concerts

Dirección: Av. Heroico Colegio Militar 172, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, CDMX

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