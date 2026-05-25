La Ciudad de México es mundialmente reconocida por su variedad de museos, con un total de 194, de acuerdo con datos del Sistema de Información Cultural. Nuestra capital lidera la lista.

Sin embargo, otros estados del país también cuentan con una oferta variada. Si quieres conocer el top 5 completo, continúa leyendo.

¿Qué estados tienen más museos?

5. Veracruz

En quinto lugar está Veracruz. El estado cuenta con 92 museos, de acuerdo con el portal del Sistema de Información Cultural. La tierra jarocha resguarda en esos recintos su legado naval, arqueologico, artístico e histórico.

Los más populares:

Museo Naval México: exhibe más de 1,700 piezas, entre ellas, barcos a escala, instrumentos de navegación, uniformes y un simulador de navegación.

Museo del Vestido de Santa María Magdalena: presenta una muestra sobre la devoción a Santa María Magdalena, mediante una colección de 820 vestidos que incrementa año con año gracias a las donaciones de las familias xiqueñas.

Museo del Pirata: inspirado en el Pirata Lorencillo, el museo refleja el atraco al Puerto de Veracruz el 17 de mayo de 1683. Y para conocer ese pasaje histórico, cuenta con 8 modelos a escala de galeones, vestuarios de reyes y piratas, réplicas de armas, artículos de navegación, una colección cartográfica, timones y estatuas.

4. Puebla

En cuarto lugar, Puebla dispone de 91 museos, según el portal de la Secretaría de Cultura. Sus museos y galerías de arte resguardan la inmensa herencia virreinal, prehispánica y revolucionaria, fortaleciendo la identidad local.

Los más populares son:

Museo Amparo: es uno de los más reconocidos en todo el país. Esta institución privada muestra una importante colección de arte mesoamericano, virreinal y contemporáneo.

Museo Mexicano del Axolote: espacio dedicado este anfibio emblemático de México. Además, ofrece talleres, cursos, conversatorios, conferencias y actividades enfocadas en la preservación.

Museo Internacional del Barroco: es un museo de arte barroco. Ofrece una gran colección de piezas y herramientas interactivas. Se encuentra dentro de una joya arquitectónica, diseñada por el japonés Toyo Itō.​

Museo de la Talavera Poblana Armando: colección de piezas representativas de los estilos decorativos que han aportado riqueza a la fabricación de la Talavera.

El Museo de la Talavera Poblana Armando expone los procesos de su fabricación contemporánea. Foto: SIC México

3. Jalisco

En la tercera posición se coloca Jalisco, con 109 museos. Aquí se pueden visitar desde espacios con restos arqueológicos, donde la historia y el presente conviven, hasta recintos de gran valor arquitectónico con exposiciones de arte, ciencia y deporte.

Los más populares son:

Museo Cabañas: con 57 impresionantes frescos de José Clemente Orozco, entre ellos el famoso 'Hombre en Llamas', y sus galerías de arte contemporáneo.

Museo Panteón de Belén: recinto en el que se realizan conferencias y presentaciones sobre la historia de Guadalajara. También resguarda restos de personajes destacados en la política, educación, ciencia, música y literatura.

Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA): con exposiciones nacionales e internacionales de arte contemporáneo. Conserva dos murales magníficos de José Clemente Orozco.

Museode Paleontología: una de las colecciones más importantes de fósiles del occidente de México. Cuenta con un área de geología, con minerales impresionantes.

El Museo Panteón de Belén tiene actividades y recorridos especiales. Foto: Instagram @museopanteondebelen

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2. Estado de México

Detrás de la CDMX se encuentra el Estado de México; según cifras de la Secretaría de Cultura, esta entidad tiene 111 museos.

Aunque no existe un ranking único de “los más visitados”, con base en datos de la Secretaría de Cultura, INEGI y reportes del INAH se puede identificar a los más conocidos. En el caso del Edomex son:

Museo Nacional del Virreinato: alberga y difunde los bienes históricos y culturales del periodo virreinal.

Cosmovitral Jardín Botánico: cuenta con más de 400 especies de plantas procedentes de Centroamérica y Sudamérica, de África y Asia, además de azucenas, rosas y orquídeas mexicanas. Su joya es la gran obra de Leopoldo Flores, el vitral no religioso más grande del mundo de 3,000 metros cuadrados.

Museo-Casa Juana Inés: conserva vestigios de la hacienda donde nació Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana.

El Museo- Casa Juana Inés aborda los años de su niñez con una temática, histórica, pictórica, biográfica y literaria. Foto: SIC México

Recorrer los museos es una manera distinta de viajar por la historia, el arte y la esencia de cada lugar: sala por sala, objeto por objeto.

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