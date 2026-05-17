En los alrededores de la zona arqueológica de Teotihuacán, una de las experiencias turísticas más populares es el vuelo en globo aerostático, perfecto para ver el amanecer y los vestigios prehispánicos desde una perspectiva diferente.

De hecho, el pueblo mágico de San Martín de las Pirámides es conocido como la ‘capital del vuelo en globo’, por lo que este destino se eligió para organizar la primera edición del Festival Aerostático.

Las fechas, costos y cartelera ya fueron anunciadas y en Destinos te platicamos en qué consistirá.

¿Dónde será el Festival Aerostático?

El primer Festival Aerostático se realizará en el Globopuerto Aerostat, ubicado en el kilómetro 28 de la carretera federal México-Tulancingo, esquina con Avenida Francisco Villa.

Foto: ian dooley. Unsplash

Desde el centro del pueblo mágico de San Martín de las Pirámides son unos 5 minutos en auto, 10 minutos de la zona arqueológica de Teotihuacán y unos 50 minutos de la CDMX.

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¿Qué ver en el Festival Aerostático de San Martín de las Pirámides?

El principal atractivo del Festival Aerostático de San Martín de las Pirámides será la elevación de más de 50 globos provenientes de 10 países, tanto al amanecer como al anochecer. En ambos casos serán vuelos cautivos y los asistentes no podrán subir.

Se organizarán talleres de elaboración de máscaras de alchileos (danza tradicional de San Francisco Mazapa), de globos miniatura y de juegos tradicionales.

Foto: Julius Lee. Unsplash

Para comer y comprar recuerditos, habrá un pabellón gastronómico con antojitos mexicanos y platillos típicos de la zona y otro más con artesanías y artículos elaborados en la región.

La programación también incluirá un escenario para las presentaciones de ballets folclóricos y de la Orquesta Sinfónica de Cuanalan; conciertos de artistas locales, además de un desfile de alchileos y exhibiciones de danzas prehispánicas y juego de pelota.

Foto: Ana Karla Parra. Unsplash

Por las noches, el Festival Aerostático de San Martín de las Pirámides tendrá conciertos estelares:

Primer día: Orquesta Sinfónica del Estado de México con Metamorfeame.

Segundo día: Sakura, Cumbia Berraca, La Incandescente Sonora y Voces Históricas.

Tercer día: Interpuesto, Heavy Nopal, Los Estrambóticos y El Gran Silencio.

¿Cuándo será el Festival Aerostático de San Martín de las Pirámides?

Según lo publicado en el perfil de Facebook del Festival Aerostático de San Martín de las Pirámides, el evento se llevará a cabo del viernes 29 al domingo 31 de mayo.

La elevación de globos comenzará a las 5:00 a.m. y las demás actividades alrededor de las 10:00 a.m.

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¿Cuánto costará entrar al Festival Aerostático de San Martín de las Pirámides?

La entrada al Festival Aerostático de San Martín de las Pirámides será gratis durante los 3 días, aunque, si estás interesado en acceder a los conciertos, tendrás que pagar un costo extra.

El día de la inauguración, el evento estelar será de acceso libre, pero tanto sábado y domingo tendrán un costo de $200 pesos por persona hasta el 20 de mayo y $250 después de esa fecha.

También hay un boleto dúplex que incluye acceso en ambos días. Tiene un precio de $350 por persona.

Para más información, visita el Facebook: ‘1er Festival Aerostático San Martín de las Pirámides 2026’.

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