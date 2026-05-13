La Isla de las Muñecas se prepara para ser escenario de un campamento de terror y desde ya te advertimos que no puedes perdértelo, si es que eres fanático de los temas paranormales.

¿Quieres conocer los detalles? En Destinos te los damos.

¿Que habrá en el campamento de terror en Xochimilco?

El Festival de Cine de Horror y Fantasía, también conocido como Horror Film Camp, es una experiencia organizada por Noctambulante y dirigida por el colectivo Pánico de Masas.

El evento se realiza continuamente en uno de los lugares más famosos y 'embrujados' de Xochimilco: la Isla de las Muñecas donde, supuestamente han ocurrido sucesos paranormales. Sus principales protagonistas: una niña y el propietario de la chinampa.

Se trata de un campamento con cine de terror y relatos de leyendas. Además, el traslado se hace a bordo de canoa a través de los canales.

El campamento de terror en la Isla de las Muñecas contará con viajes en canoa. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Las proyecciones contempladas son:

Las Brujas de Zugarramurdi (2013)

The Babadook (2014)

Men (2022)

Heresy (Witte Wieven) (2024)

Baskin (92)

VIY (1967)

También habrá servicios como:

Bazar de productos

Zona de alimentos y bebidas

Acceso a fogateros

Estacionamiento

¿Cuándo es el campamento de terror en la Isla de las Muñecas?

Esta experiencia terrorífica está programada para el sábado 30 de mayo. Aunque falta tiempo, te recomendamos apartar tus boletos porque vuelan.

La cita es a las 16:00 horas en el estacionamiento del campo de Futbol de Zague, en la Pista Olímpica Virgilio Uribe de Cuemanco. Llega con anticipación.

Para que planees tu asistencia al campamento, considera que las actividades terminan a las 06:00 de la mañana del día siguiente.

Para participar en este campamento en la Isla de las Muñecas, debes llevar tu propia casa de campaña. Foto: Unsplash

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¿Cuánto cuesta ir al campamento de terror en la Isla de las Muñecas?

Si te animas a maratonear en esta experiencia con tu bestie, pareja o familia, estos son los costos de los boletos:

General: $700 pesos

Doble: $950 pesos

Familiar (6 personas): $2,500 pesos

Viaje redondo en canoa hasta la Isla de las Muñecas: $100 pesos adicionales por persona

¡Ojo! Cada entrada tiene una cuota adicional de $20 y hasta el 17 de mayo hay descuentos. Para más informes, contacta al número 55 7350 7580 vía WhatsApp.

¿Qué debes llevar al campamento de terror?

Las recomendaciones para asistir al campamento de terror son sencillas: lleva tu propia colchoneta y casa de campaña. No hay renta de equipo para acampar.

Carga con una linterna de mano y usa ropa y calzado cómodos.

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