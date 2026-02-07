La zona lacustre de Xochimilco —Patrimonio de la Humanidad desde 1987— es uno de los tesoros históricos, culturales y naturales de la CDMX.

Este sistema de canales prehispánicos también atrae a los amantes de lo sobrenatural. Muchos llegan deseosos de conocer la famosa y misteriosa Isla de las Muñecas.

Este es un enigmático sitio que, debido a su apariencia e historias de ultratumba, ha sido escenario de películas, reportajes e incluso ha recibido visitas ‘especiales’, como la cantante Lady Gaga y el cineasta Tim Burton.

Sin embargo, al ser tan popular, otros sitios la han ‘copiado’ a tal grado que hay reportes de turistas que dicen haber visitado otras islas que no son las originales.

Lee también: Concierto de El Señor de los Anillos en una capilla gótica

Si quieres encontrar la verdadera Isla de las Muñecas, te diremos cuál es, dónde se encuentra, su historia y un par de opciones para explorarla.

La leyenda de la Isla de las Muñecas en Xochimilco

Se dice que a inicios de la década de los 50, el campesino, dueño y habitante de la chinampa, Julián Santana Barrera, encontró frente a la isla el cadáver de una niña ahogada.

Poco tiempo después del hallazgo, los eventos paranormales iniciaron, así que para ‘calmar’ el alma de la infante y como una especie de protección para la propiedad y su persona, don Julián (como era conocido) comenzó a recolectar muñecas y las colocó por toda la propiedad.

Foto: Isla de las Muñecas de Don Julián

Con el paso del tiempo, algunos vecinos y visitantes donaron muñecas. También se cuenta que algunas de esas muñecas estaban poseídas o ‘cargadas’ de malas energías, provocando que los sucesos sobrenaturales se intensificaran.

Aunque no hay un cálculo exacto, se estima que la isla está decorada con unas 6,000 muñecas, algunas de madera que datan del siglo XX y otras de plástico más ‘modernas’.

Su estética tenebrosa se debe al estado de deterioro de la mayoría. Es normal verlas cubiertas de tierra, musgo y liquen, humedecidas e incluso desmembradas.

Foto: Ariel Ojeda

Los relatos sobre las energías extrañas en la Isla de las Muñecas acrecentaron en 2001, cuando don Julián pescaba a la orilla de la chinampa y, de pronto, sufrió un infarto. Su cuerpo cayó al agua y murió ahogado, presumiblemente en el mismo lugar donde encontró a la niña unos 50 años antes.

¿Cuántas Islas de las Muñecas hay en Xochimilco?

Durante los últimos años han surgido, al menos, 2 ‘réplicas’ de la Isla de las Muñecas: la primera en el canal Apampilco (de camino a la original) y la otra en los humedales del Parque Ecológico de Xochimilco (no muy lejos del embarcadero Cuemanco).

La isla auténtica se encuentra en la laguna de Teshuilo, dentro del Área Natural Protegida ‘Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco’, una de las 2 divisiones de la zona lacustre (la otra es el área turística, cerca del centro de la alcaldía).

De hecho, en esta propiedad se expone un certificado expedido por el Registro Público del Derecho de Autor, el cual indica la legitimidad de la llamada 'Isla de las Muñecas de don Julián'.

Considera que, para llegar a ella, el trayecto en trajinera es de entre 1 hora y 30 minutos y 2 horas, aproximadamente.

¿Se puede visitar la Isla de las Muñecas original?

Sí. La verdadera Isla de las Muñecas está administrada por Rogelio Santana. sobrino de Julián Santan, y está abierta al público interesado en conocer su historia, las miles de muñecas, la energía que muchos dicen percibir e incluso una especie de museo en la antigua morada de don Julián.

Foto: Isla de las Muñecas de Don Julián

Se puede visitar desde los 11 embarcaderos de Xochimilco, aunque antes de abordar la chinampa es recomendable indicar previamente la intención de conocer la isla original.

Lee también: Cuánto cuesta el tour de Hogwarts de Warner Bros en Londres

¿Cuánto cuesta visitar la Isla de las Muñecas original?

Los recorridos en trajinera por Xochimilco tienen un precio homologado de $750 pesos por hora, ya sea para 1 o hasta 18 personas. Es decir, el costo total dependerá del tiempo que dure el paseo.

La touroperadora Trajineras Elizú Fernando ofrece recorridos diurnos todos los días de la semana de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Foto: Isla de las Muñecas de Don Julián

El tour tiene una duración de 4 horas (aproximadamente) y el costo es de $3,000 pesos por trajinera.

Más información en Whatsapp: (55) 4361 8816.

Por la noche no es común que haya recorridos, aunque sí son muy solicitados. En este caso, la touroperadora trajineras.com tiene salidas a las 5:00 p.m., 6:00 p.m. y 7:00 p.m.

Duran entre 4 y 5 horas y el precio es de $3,000 pesos por trajinera.

Más información en el sitio web: trajineras.com/producto/tour-la-isla-cuemanco

Considera que la entrada a la Isla de las Muñecas se cobra por separado. Tiene una tarifa de $100 pesos para mexicanos y $150 para extranjeros.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters