Este año, la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos (basada en la novela homónima del escritor J.R.R Tolkien) cumple 25 años de SU estreno. Para festejarlo, habrá experiencias especiales en todo el mundo.

Las actividades llegan a CDMX, a uno de los lugares más impresionantes en un ambiente íntimo –aunque poco conocido–, donde se llevarán a cabo varios conciertos con la música icónica de los filmes iluminado con cientos de velas.

¿Dónde será el concierto de El Señor de los Anillos?

El concierto de El Señor de los Anillos será en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, en la antigua Hacienda de Guadalupe, con dirección en Avenida Revolución 1500, Colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

Como referencia, está muy cerca del centro comercial Plaza Inn (Insurgentes Sur) y del Parque de la Bombilla de San Ángel.

Puedes llegar en transporte público:

Bajando en la estación Barranca del Muerto de la línea 7 del metro, aunque se tienen que caminar unos 10 minutos.

Bajando en las estaciones Altavista u Olivo de la línea 1 del Metrobús, ambas a pocas calles del recinto.

El lugar donde será el concierto de El Señor de los Anillos en CDMX

Aunque el concierto por sí sólo creará un ambiente imponente, hay que destacar el recinto donde se llevará a cabo: la Capilla Gótica.

Su construcción data del siglo XIV y se sabe que fue parte de un monasterio en la ciudad de Ávila, España.

En 1835, tras ciertas leyes que obligaron a los pueblos españoles a vender su arte religioso, fue comprada (tal cual) por el empresario estadounidense William Randolp Hearts, así que se desmontó piedra por piedra para ser trasladada a Estados Unidos.

Hearts murió en 1951 sin reconstruir la capilla, la cual fue adquirida en 1953 por Nicolás González Jáuregui (empresario y coleccionista de arte mexicano), quien trajo todas las piezas a México para darle una segunda vida.

Se compone de vitrales, arquería y gobelinos de época, un bello techo artesonado de madera, una colección de estatuas de los siglos XII al XIV e incluso pinturas que se atribuyen a artistas como Tintoretto, Tiziano y Murillo.

Actualmente, la Capilla Gótica es utilizada como recinto para conciertos, obras de teatro y otros espectáculos culturales.

¿Cómo será el concierto de El Señor de los Anillos en CDMX?

El concierto de El Señor de los Anillos en la Capilla Gótica de CDMX formará parte de la serie de recitales de Candlelight, que se caracterizan por su llamativa decoración con cientos de velas encendidas.

Aunque no existe un código de vestimenta, los organizadores alientan a los espectadores a acudir con atuendos inspirados en la Tierra Media.

Durante aproximadamente 1 hora, el cuarteto de cuerdas Lirio interpretará los grandes éxitos musicales de la trilogía. La lista de canciones y partituras fue aprobada por Howard Shore, el compositor oficial de El Señor de los Anillos.

Cada película estará representada por ciertas piezas.

De El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo se presentará Concerning Hobbits, Amon Hen, The Breaking of the Fellowship y un par más; de El Señor de los Anillos: las Dos Torres se tocarán Foundations of Stone, Gollum’s Song, The Riders of Rohan y Evenstar.

De El Señor de los Anillos: el Retorno del Rey se interpretarán 6 piezas: Minas Tirith, The Black Gate Opens, The Ride of the Rohirrim, The Return of the King First, The Grey Havens e Into the West.

¿Cuándo será el concierto de El Señor de los Anillos en CDMX?

Por el momento, hay 3 fechas para el concierto de El Señor de los Anillos en CDMX.

El viernes 13 de febrero (a las 7:00 p.m.) y los jueves 7 y 14 de mayo (a las 7:00 p.m. y 9:00 p.m.)

¿Cuánto cuesta ir al concierto de El Señor de los Anillos en CDMX?

El costo de acceso al concierto de El Señor de los Anillos en la Capilla Gótica de CDMX depende del lugar a elegir:

Zona B: desde $635 pesos por persona.

Zona A: desde $800 pesos por persona.

Premium: desde $910 pesos por persona.

Para más información y compra de boletos, visita la página de Fever.

