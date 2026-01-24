El 2026 marca el regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1 —la máxima categoría del automovilismo— que ha ganado mucha popularidad durante los últimos años, especialmente en nuestro país, donde se celebra el Gran Premio de México.

Para los fanáticos del deporte motor y la velocidad, les tenemos una buena noticia: muy pronto podrán visitar The Formula 1 Exhibition, la experiencia inmersiva oficial de la categoría.

¿Dónde estará la experiencia inmersiva de la Fórmula 1?

La experiencia inmersiva de la Fórmula 1 se instalará en la plaza y edificio habitacional Yama Punta Museo, en Avenida División del Norte 3572, colonia San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán.

Foto: Fever

La manera más sencilla de llegar en transporte público es bajando en la estación Nezahualpilli de la línea 1 del Tren Ligero. Queda justo afuera de la plaza.

Lee también: Habrá tours nocturnos para perritos y sus humanos en CDMX

¿Cómo será la experiencia inmersiva de la Fórmula 1 en CDMX?

The Formula 1 Exhibition, la experiencia inmersiva oficial de la Fórmula 1, tendrá una superficie de más de 2,000 metros cuadrados, divididos en 7 salas diseñadas por curadores, artistas y cineastas.

Foto: Fever

Todo inicia en ‘La Pared de los Boxes’, un espacio inmersivo que tendrá videos e imágenes en 360° de los momentos más importantes en la historia de la Fórmula 1, como sus primeras carreras, las rivalidades más intensas, los mejores rebases, etc..

En la galería ‘Érase Una Vez en la Fórmula 1’ se mostrarán fotografías inéditas, autos históricos, contenido audiovisual, paneles interactivos con información y objetos originales: karts, trofeos, trajes y más.

Foto: The Formula 1 Exhibition

Al entrar a ‘Laboratorio de Diseño’, los visitantes se sumergirán en las fábricas de los equipos de la categoría.

Conoce cómo diseñan y producen los autos de cada temporada, con algunos monoplazas enteros y piezas muy valiosas. Por ejemplo: la unidad de potencia utilizada por Mercedes Benz en 2017.

El recorrido continuará en ‘Pilotos y Duelos’ para conmemorar los pilotos más icónicos y exitosos, sus rivalidades y las carreras más emblemáticas en los más de 76 años de existencia de la Fórmula 1.

Aquí se instalará una enorme pared con más de 100 cascos de todas las épocas, juegos interactivos y memorabilia.

Foto: The Formula 1 Exhibition

La siguiente sala es ‘Héroes Caídos’, un homenaje a los conductores que, lamentablemente, perdieron la vida en la pista (como el legendario Ayrton Senna).

Finalmente, la habitación Survival revivirá el accidente de Romain Grosjean en el Gran Premio de Bahréin de 2020 a través de pantallas con entrevistas exclusivas, material nunca antes visto e incluso los restos del monoplaza Haas.

Al estar en CDMX, se creará una sala especialmente enfocada en destacar el Autódromo Hermanos Rodríguez, sus momentos más importantes y al piloto mexicano más exitoso: Sergio ‘Checo’ Pérez.

Se habilitará una zona con simuladores de carreras. Podrás intentar hacer una vuelta rápida en algunas pistas de la Fórmula 1.

¿Cuánto cuesta la experiencia inmersiva de la Fórmula 1 en CDMX?

Los precios comenzarán en los $295 pesos por persona, aunque puede variar si incluyes el simulador de carrera y el día de visita.

Foto: Fever

La venta de entradas iniciará el miércoles 28 de enero a partir de las 9:00 a.m. Se adquieren a través de Fever, la boletera oficial de la experiencia inmersiva.

Lee también: ¿Cuándo abre la experiencia inmersiva de Bluey en CDMX?

Para más información, visita el sitio web de Fever.

¿Cuándo abre la experiencia inmersiva de la Fórmula 1 en CDMX?

The Formula 1 Exhibition abre sus puertas el viernes 20 de marzo.

Hasta el momento, no se ha informado por cuánto tiempo permanecerá en CDMX.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters