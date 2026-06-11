El actor canadiense Tyler Mane, conocido por interpretar a personajes imponentes en la pantalla grande, reveló que enfrenta un diagnóstico poco común y “súper raro”: cáncer de mama masculino, una enfermedad que afecta a menos del 1% de los casos totales de este tipo de cáncer.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el intérprete de 59 años compartió que recibió recientemente la noticia y decidió hablar públicamente sobre su estado de salud, luego de considerar mantenerlo en privado por vergüenza y desconocimiento inicial.

"Sí. Tengo cáncer de mama. Y sí, es súper raro. Solo el 1% de los cánceres de mama son hombres.Seré honesto, mi primera reacción fue mantenerlo en secreto. Quiero decir, es un poco embarazoso. Pero luego descubrí que los hombres tienen más probabilidades de ser diagnosticados por adelantado porque no se habla de eso y no se busca", confesó.

Mane explicó que, estadísticamente, aproximadamente 1 de cada 755 hombres puede desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida, lo que convierte su caso en algo inusual incluso dentro del ámbito médico. Señaló además que la falta de información y la baja sospecha clínica en hombres puede provocar diagnósticos tardíos, algo que él mismo enfrentó antes de insistir en estudios más profundos.

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El actor relató que fue su esposa quien lo impulsó a insistir en la extracción de un bulto, lo que permitió detectar la enfermedad a tiempo. Actualmente, ya comenzó su primera etapa de quimioterapia, proceso que ha compartido con sus seguidores mediante imágenes desde el hospital, donde incluso mostró un mensaje desafiante contra la enfermedad.

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El actor Tyler Mane, de 59 años comenzó su tratamiento contra el cáncer de mama.

La Fundación Nacional del Cáncer de Mama en Estados Unidos confirma que este tipo de cáncer en hombres es extremadamente raro y representa una fracción mínima de los diagnósticos, en contraste con las mujeres, donde la incidencia es mucho mayor.

Tras conocer estas cifras, el actor ha decidido convertir su experiencia en un llamado de atención para otros hombres, alentándolos a hablar del tema y buscar atención médica sin demora. “Si se detecta a tiempo, es altamente tratable”, reiteró en su mensaje.

Pese al impacto emocional del diagnóstico, Mane ha compartido también mensajes de agradecimiento por el apoyo recibido, asegurando que está decidido a enfrentar la enfermedad y crear conciencia sobre su detección temprana.

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De Sabretooth a villano de “Halloween”: la trayectoria de Tyler Mane en Hollywood

Tyler Mane construyó una carrera destacada en el cine de acción y terror.

Inició como luchador profesional antes de dar el salto a la actuación, donde alcanzó notoriedad mundial al interpretar a Sabretooth en "X-Men" (2000) y retomar el personaje en "Deadpool & Wolverine" (2024).

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También es recordado por dar vida a Michael Myers en "Halloween" (2007) y "Halloween II" (2009), además de participar en producciones épicas como "Troya" (2004), donde interpretó a Ajax.

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