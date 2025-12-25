Hace algunos días, se estrenó 'Desafío Dalí', una experiencia inmersiva dedicada al famoso pintor surrealista Salvador Dalí, muy cerca de CDMX.

Esta exposición nos permite adentrarnos en el fascinante mundo del artista catalán, nacido en Figueras, a través de la tecnología.

¿Dónde está la experiencia inmersiva de Salvador Dalí?

‘Desafío Dalí’ se presenta en el Parque Naucalli, a unos pasos de las Torres de Satélite, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Foto: Desafío Dalí

¿Cómo es la experiencia inmersiva de Salvador Dalí?

La experiencia inmersiva de Salvador Dalí, avalada por la Fundación Gala-Salvador Dalí, es una exhibición de más de 100 obras digitalizadas del artista, acompañada de objetos y contenidos interactivos.

En un espacio de 1,200 metros cuadrados, se divide en 6 salas con reproducciones en gran formato, realidad aumentada, proyecciones 360° en pantallas gigantes y en video y micromapping destacando no solo la obra, sino la vida y legado del pintor.

Foto: Desafío Dalí

En algunas habitaciones encontrarás infografías con datos de su infancia, juventud y la cercanía con su esposa Gala; explicaciones del surrealismo y muestras del trabajo de Salvador Dalí en áreas como la joyería, la publicidad y el cine.

Algunas de sus pinturas han sido recreadas en 3D, otras cobran ‘vida’ con elementos surrealistas y hasta hay visores de realidad virtual.

Foto: Desafío Dalí

El recorrido dura aproximadamente una hora y está guiado por un audio estilo podcast.

¿Hasta cuándo estará la experiencia inmersiva de Salvador Dalí en el Parque Naucalli?

La experiencia inmersiva de Salvador Dalí abrió sus puertas el lunes 22 de diciembre y estará hasta el sábado 7 de febrero de 2026, de acuerdo con la página oficial de la boletera TicketOne.

Abre todos los días de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

¿Cuánto cuesta entrar a la experiencia inmersiva de Salvador Dalí?

El costo de entrada a la experiencia inmersiva de Salvador Dalí depende del día que elijas visitarla.

Foto: Desafío Dalí

De lunes a viernes: $350 pesos para mayores de 13 años, $250 para adultos mayores y $200 para menores de 12 años.

Fines de semana: $440 para mayores de 13 años, $340 para adultos mayores y $290 para menores de 12 años.

Más información en Instagram: @desafiodalimx

Boletos en el sitio web de TicketOne.

