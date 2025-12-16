Entre el Pacífico mexicano y las montañas de la Sierra Madre Occidental, el complejo hotelero VidantaWorld Nuevo Nayarit se convirtió, desde el 12 de diciembre, en la casa de LUDÕ, el segundo espectáculo residente en México del Cirque du Soleil.

Se trata del primer show a nivel mundial con temática subacuática y uno de los pocos que incluye una experiencia gastronómica.

Estuvimos en el estreno mundial del show y aquí te contamos los detalles.

¿Dónde se realiza el nuevo show LUDÕ del Cirque du Soleil?

El nuevo show LUDÕ del Cirque du Soleil se realiza en el Teatro Vidanta, un recinto construido a la medida de la experiencia, dentro de VidantaWorld’s BON Luxury, un parque temático aún en construcción que formará parte del enorme complejo VidantaWorld Nuevo Nayarit.

Foto: Omar Moreno. El Universal

“La fachada es de aluminio en forma de flor de lis. Los pétalos, de forma triangular, son conectores con movilidad superior a 180 grados” explocó Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta.

El Teatro Vidanta tiene una altura total de 27 metros; por dentro es una especie de cilindro de 60 metros de diámetro.

El escenario principal, que tiene la capacidad de llenar y drenar un espejo de agua, se conecta con un par de pasarelas y al final de ellas hay un par de esculturas gigantes con rostros femeninos traslúcidos (inspirados en las diosas prehispánicas), en las cuales están los músicos.

Foto: Omar Moreno. El Universal

El recinto se divide en 3 niveles: en la parte baja están las mesas de la experiencia gastronómica (muy cerca del escenario); a mitad del teatro, un enorme acuario ‘humano’ y en la zona alta se encuentran los balcones con más asientos.

¿Cómo es la experiencia gastronómica del show LUDÕ del Cirque du Soleil en Vidanta?

Creado por Alexis Bostelmann, chef corporativo de Grupo Vidanta, el menú temático de 3 tiempos es muy atractivo a la vista, pues se inspiran en la historia de LUDÕ y el teatro.

Para empezar, el menú es completamente comestible, pues está impreso en una oblea.

Foto: Omar Moreno. El Universal

El primer tiempo es un bisque de langosta con carne de cangrejo y una barca de buñuelo negro relleno.

Para el segundo tiempo hay 2 opciones: Wellington de short rib con salsa de Jerez y puré de papa o filete de salmón en salsa de vino blanco y puré de papa.

Cualquiera que sea tu elección, llegará al interior de una coqueta canasta decorada con un fondo que muestra un bosque montañoso y un río.

Finalmente, el tercer y último tiempo es una selección de postres con formas muy curiosas relativas al show. Todos vienen dentro de una réplica mini del Teatro Vidanta con un par de luces interiores y uno de los rostros femeninos de las cabeceras.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Durante la cena —1 hora antes del inicio del show— hay música en vivo con ritmos latinos e incluso una ‘orquesta de cristal’, una interacción musical interpretada colectivamente por el público utilizando una copa con un líquido azul que está en cada asiento.

¿Cómo es el nuevo show LUDÕ del Cirque du Soleil en Vidanta?

Tras la experiencia gastronómica inicia el espectáculo LUDÕ del Cirque du Soleil en VidantaWorld Nuevo Nayarit.

La historia se centra en Ludovico, un director de teatro que encuentra la fuente primaria de agua en un cenote mexicano.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Ahí, queda ‘atrapado’ en un estado onírico en el que el elemento vital sirve como medio para representar el movimiento y la memoria que lo transporta a fragmentos de su propia vida que lo unen con el universo, como la infancia, el matrimonio, la familia, la inspiración perdida y la obsesión creativa.

El nombre LUDÕ proviene del latín y significa ‘yo juego’, por lo que toda la experiencia es “muy entusiasta, optimista, con mucho humor e ironía”, explica Michel Laprise, director y guionista del show.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Durante 75 minutos se relatan sus lúdicas aventuras y memorias a través de 12 espectaculares números cómicos y circenses con malabaristas, equilibristas, contorsionistas, buzos, clowns y música completamente en vivo.

Algunos de los más increíbles:

El nado sincronizado en un cilindro de agua que emerge del fondo del escenario;

Los malabares a través de una enorme cortina de agua que cae con precisión del techo formando letras y figuras y una equilibrista que da giros en un aro sobre el espejo de agua del escenario central.

Foto: Omar Moreno. El Universal

A lo largo del espectáculo, el acuario 360 se cubre y descubre —dependiendo del acto central— para mostrar diversos personajes y coreografías debajo del agua.

¿Qué días se presentará el nuevo show LUDÕ del Cirque du Soleil en Vidanta?

El espectáculo LUDÕ del Cirque du Soleil en VidantaWorld Nuevo Nayarit se presentará de martes a sábado a partir de hoy, 16 de diciembre.

Dependiendo de la fecha, tendrá 1 o 2 funciones por día en alguno de estos 4 horarios: 5:00 p.m., 7:00 p.m., 8:45 p.m. o 9:00 p.m.

Foto: Omar Moreno. El Universal

La experiencia completa dura aproximadamente 2 horas y 15 minutos.

¿Cuánto cuesta entrar al nuevo show LUDÕ del Cirque du Soleil en Vidanta?

El costo de acceso al nuevo show LUDÕ del Cirque du Soleil en VidantaWorld Nuevo Nayarit depende del tipo de asiento y experiencia a elegir. Hay 5:

Balcón: desde $2,280 pesos por persona. Da acceso al espectáculo y a un bar con venta de bebida y comida.

Premium Balcón: desde $4,400 pesos por persona. Incluye media botella de champán, vino o refrescos y 7 tapas gourmet.

Asientos Premium: desde $4,800 pesos por persona. Incluye lugares más cerca del escenario, media botella de champán, vino o refrescos y 7 tapas gourmet.

Show y Cena: desde $5,780 pesos por persona. Incluye cena gourmet de 3 tiempos y media botella de champán.

VIP Show y Cena: desde $7,680 pesos por persona. Incluye cena gourmet de 3 tiempos, champán ilimitado, cóctel de bienvenida y regalo conmemorativo.

Para más información, visita las páginas oficiales del Cirque du Soleil y VidantaWorld Nuevo Nayarit.

