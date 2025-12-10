Actualmente, el récord del edificio más alto del mundo lo ostenta el Burj Khalifa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, con 828 metros. Sin embargo, ya se está construyendo el rascacielos que lo va a desbancar: la Torre Jeddah, un gigante que pretende dominar el cielo.

¿Dónde estará el nuevo edificio más alto del mundo?

El nuevo edificio más alto del mundo se construye en Yeda, la segunda ciudad más grande y poblada de Arabia Saudita, a orillas del mar Rojo.

Fotos: Jeddah Tower

La Torre Jeddah es la ‘estrella’ del megaproyecto Jeddah Economic City (antes conocido como Kingdom City), un enorme complejo comercial, económico, residencial y turístico al norte de la ciudad.

Ambas obras forman parte de Saudi Vision 2030, un ambicioso programa para reducir la dependencia del petróleo y diversificar la economía de Arabia Saudita con obras que desarrollen los sectores de salud, educación, turismo, deporte, entretenimiento, entre otros.

¿Cuánto medirá el nuevo edificio más alto del mundo?

El nuevo edificio más alto del mundo fue anunciado por primera vez en 2011 y su construcción comenzó en 2013, aunque se detuvo en 2018 –en el piso 63, debido a dificultades económicas.

Fotos: Jeddah Tower

Sin embargo, en 2023 las obras se reanudaron siguiendo el plan original: levantar un rascacielos que supere por 173 metros de altura (al menos) al Burj Khalifa.

La Torre Jeddah tendrá una altura de un kilómetro (mil metros).

tendrá una altura de un kilómetro (mil metros). Contará con 167 pisos.

El diseño futurista y asimétrico del rascacielos está a cargo de los arquitectos Adrian Smith y Gordon Gill del despacho Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG), con sede en Chicago.

Adam Smith fue el mismo arquitecto del Burj Khalifa, cuando trabajaba para el estudio Skidmore, Owings & Merrill.

La estructura con apariencia de trípode se irá ensanchando poco a poco a medida que asciende y según el sitio oficial de AS+GG: “la forma elegante y estilizada de la torre puede interpretarse como una referencia a las hojas plegadas de las plantas jóvenes del desierto”.

Fotos: Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

Contará con una fachada de cristal, un sistema de muros exteriores de alto rendimiento que minimizará el consumo energético y una serie de ranuras en las 3 fachadas para crear zonas de sombra y terrazas al aire libre.

Por el momento, es poca la información sobre las amenidades y atracciones que tendrá el nuevo edificio más alto del mundo, aunque se sabe que ahí se alojará un hotel Four Seasons, oficinas, residencias de lujo y espacios comerciales.

En el piso 157 se construirá una plataforma circular suspendida en el aire de 30 metros de diámetro, que se convertirá en el mirador a mayor altura en el planeta.

¿Cuándo abrirá el nuevo edificio más alto del mundo?

La inauguración de la Torre Jeddah, el nuevo edificio más alto del mundo, se ha postergado en varias ocasiones, aunque la más reciente está proyectada para 2028.

