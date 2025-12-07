Navidad está a la vuelta de la esquina y el mundo comienza a ‘vestirse’ con flores de nochebuena, series con luces de colores, pinos, esferas y muchas otras decoraciones especiales.

Existen un montón de spots temporales increíbles, aunque hay algunos otros que destacan por su tamaño, tradición y/o espectacularidad.

Una plataforma especializada en marketing elaboró un estudio en el que comparó 30 destinos a nivel internacional para encontrar los 5 lugares navideños más instagrameables.

¿Cómo se calificaron los lugares navideños más instagrameables?

La plataforma que realizó el estudio en cuestión es Heepsy y el comunicado oficial indica que la metodología se basó en “la cantidad de veces que el hashtag de cada ubicación se utilizó en Instagram, el interés en línea reflejado en el volumen de búsquedas de Google, la fecha de inicio de la experiencia y el número de visitantes”.

Tras la recopilación de datos y un análisis final, este es el top 5 de los lugares navideños más instagrameables del mundo.

5. Strasbourg Christmas Market, Francia

Estrasburgo es una de las ciudades más pintorescas de Francia. Entre sus plazas, calles se instala, desde 1570, el Strasbourg Christmas Market, el mercado navideño más antiguo del país.

Por este motivo, a la ciudad se le conoce como la ‘capital de la Navidad’ francesa.

Foto: Strasbourg Capitale de Noël

La Plaza Broglie es el epicentro de este spot de temporada, aunque hace falta recorrer todo el casco antiguo para encontrar las más de 300 cabañitas con regalos, decoraciones navideñas y gastronomía (como el vino caliente), un enorme abeto adornado en la Plaza Kléber e iluminación especial en la mayoría de las fachadas.

El estudio de Heepsy arroja que el hashtag del mercado navideño de Estrasburgo se ha utilizado 36,900 veces en Instagram y se ha buscado 503,100 ocasiones en Google, posicionándolo en el quinto sitio de los lugares navideños más instagrameables del planeta.

Estará hasta el 24 de diciembre y el mejor momento para visitarlo es en la noche.

La entrada es gratuita.

4. Dyker Heights, Nueva York

Las películas nos han hecho pensar que Nueva York es uno de los destinos navideños por excelencia… y no se equivocan, pues la ‘Gran Manzana’ organiza un montón de experiencias temáticas.

Una de ellas es Dyker Heights Christmas Lights. Más allá de los grandes eventos en los rascacielos, plazas y tiendas de Manhattan, al suroeste de Brooklyn, los vecinos del barrio de Dyker Heights decoran –desde la década de los 80– sus casas de formas alucinantes.

Foto: Shinya Suzuki. Flickr

Sí, un vecindario entero adoptó esta tradición y, desde entonces, ha ganado popularidad gracias a sus luces de colores y la gran cantidad y variedad de adornos (como un Santa Claus de 4.5 metros de altura).

Según el reporte de Heepsy, su hashtag ha sido utilizado en 37,800 publicaciones de Instagram y se hacen aproximadamente 1.5 millones de búsquedas en Google (el récord en este listado).

Al ser una iniciativa que depende completamente de las familias que habitan el barrio, las fechas de inicio y finalización suelen variar, aunque regularmente retiran las decoraciones los primeros días de enero.

La entrada es gratuita.

3. Nüremberg Christkindlesmarkt, Alemania

El bronce de los lugares navideños más instagrameables del planeta pertenece a la ciudad alemana de Nüremberg, donde se realiza el Christkindlesmarkt, un mercado navideño que data de 1530.

Aunque la ciudad fue mayoritariamente reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial, aún conserva su espíritu y estilo medieval con edificios y calles empedradas al estilo de la época, lugares en los que se instalan más de 200 cabañitas iluminadas, donde se venden artículos hechos a mano, comidas y bebidas típicas de Baviera.

Foto: Timo Reichhart/designloewen.com

Todo ocurre en la plaza Hauptmarkt –el corazón de la ciudad–, muy cerca del paso del río Pegnitz. A los pies de la Iglesia de Nuestra Señora y la fuente Schöner Brunnen (ambos del siglo XIV), se instalan algunos árboles de Navidad.

Heepsy señala que el hashtag de esta experiencia de temporada tiene 38,300 publicaciones en Instagram y ha sido buscada en 100,000 ocasiones en Google.

Al igual que el mercado navideño de Estrasburgo, el de Nüremberg estará disponible hasta el 24 de diciembre.

La entrada es gratuita.

2. Bryant Park Winter Village, Nueva York

El segundo puesto de los lugares navideños más instagrameables en el mundo pertenece a Nueva York, específicamente al Bryant Park Winter Village, una villa invernal que se instala en el parque a espaldas de la Biblioteca Pública de Nueva York.

Cuenta con un mercadillo estilo europeo con varias tiendas con artesanías dentro de kioscos de metal y cristal; The Lodge, un espacio para comer y beber al aire libre y renta de igloos transparentes con alimentos y bebidas incluidas.

Foto: Bryant Park

El principal atractivo de este sitio es la gran pista de patinaje de más de 1,500 metros cuadrados de extensión, justo a un costado de un árbol de Navidad enorme.

El estudio de Heepsy arrojó que el hashtag de Bryant Park Winter Village tiene cerca de 45,200 publicaciones en Instagram y se ha buscado hasta en 751,200 ocasiones en Google.

Cerrará hasta el 1 de marzo de 2026, aunque el mercado navideño lo hará el 4 de enero.

La entrada no tiene costo, aunque experiencias como el patinaje y los igloos se cobran por separado (desde 26 dólares por persona).

1.- Rockefeller Center, Nueva York

El oro también es para la ‘Gran Manzana’ y quizá se trata del spot más popular en toda la ciudad: Rockefeller Center y su icónico árbol de Navidad.

Este año se colocó un abeto noruego de 23 metros de altura, adornado con 50,000 luces LED multicolor y coronado con una estrella de cristales Swarovski; a sus pies, frente a la estatua dorada de Prometeo, hay una pista de hielo que se instala desde 1936.

Foto: Alex Haney. Unsplash

A un costado hay cabañitas rentables para descansar y en el sendero que conduce a la entrada principal (llamado The Channel Gardens) hay figuras iluminadas con personajes de Navidad.

De acuerdo con Heepsy, el hashtag se ha utilizado 82,400 veces en Instagram y ha sido buscado 558,700 veces en Google.

El árbol navideño será retirado a mediados de enero, aunque la pista de patinaje permanecerá hasta finales de marzo.

La entrada es gratuita. Sin embargo, el patinaje y las cabañas se cobran por separado (desde 22 dólares por persona).

