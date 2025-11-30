La temporada navideña va tomando forma en Ciudad de México y uno de los lugares que rápidamente se ha llenado de luces y del aroma a chocolate caliente es el Mercado de la Navidad.

Este espacio, inspirado en los clásicos mercadillos europeos, es una parada obligada para quienes aman las decoraciones gigantes y los rincones instagrameables alusivos a la Navidad.

En el Mercado de la Navidad encontrarás adornos, esferas y muchas decoraciones para transformar tu hogar. Foto: Palacio de Hierro

¿Cómo es el Mercado de la Navidad en CDMX?

El mercadito navideño recrea una villa iluminada con figuras monumentales, tres árboles repletos de luces, decoraciones en forma de copos de nieve, música de temporada y un ambiente que transporta directo al polo norte.

Esto es lo que encontrarás:

Puestos de comida con galletas de jengibre, crepas, chocolate, algodón de azúcar y bebidas calientes.

Venta de adornos, ropa invernal y artículos de distintas marcas.

Spots para tomar fotografías, como una caja de regalo gigante y osos de nieve.

Expreso Palacio, un tren navideño estático para que los niños se asombren.

Zona de antojitos para poner una pausa a las compras y consentir la pancita.

¡Siéntete como en el viejo continente! Las villas iluminadas representan ciudades como Londres, Madrid, Bruselas, Praga, París.

Si te animas a ir, debes saber que en el Mercado de la Navidad la magia comienza desde el día, aunque se recomienda ir de noche para apreciar todos los espacios. La entrada es gratis, pero lleva tu guardadito para comprar productos y comida.

Los puestos del Mercado de la Navidad ofrecen adornos, regalos y antojitos de temporada. Foto: Palacio de Hierro

¿Hasta cuándo estará el Mercado de la Navidad en CDMX?

El Mercado de la Navidad en CDMX está instalado en el estacionamiento frente a El Palacio de Hierro Perisur (Anillo Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán).

El último día para conocerlo es el próximo 24 de diciembre.

Abre al público de lunes a domingo de 11:00 a 21:00 horas.

Si vas en transporte público, la opción más sencilla es llegar a la estación Perisur del Metrobús Línea 1 (dirección El Caminero).

Con su ambientación europea, antojos de temporada, decoración instagrameable y acceso gratuito, el mercadito es un plan familiar para disfrutar de la temporada navideña.

La entrada al Mercado de la Navidad es gratis. Foto: Palacio de Hierro

