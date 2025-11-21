¡Santa Claus volará por los cielos de Puebla! Esta y muchas otras experiencias vivirás en el regreso de Volártico, el parque de la Navidad.

Las fechas, actividades, costos y ubicación de la edición 2025 ya se dieron a conocer y en Destinos te damos los detalles.

¿En qué parte de Puebla está Volártico, el parque de la Navidad?

El año pasado, Volártico tuvo su primera edición en Alpinia, un parque de aventura en las faldas del volcán Iztaccíhuatl, en Puebla.

Foto: Omar Moreno. El Universal

En 2025 cambia de locación y se reubica en la Exhacienda de Chautla, en la comunidad de San Lucas el Grande, también en el estado de Puebla.

Esta antigua hacienda agrícola fue fundada en 1777. Es famosa por conservar, en su casco antiguo de estilo colonial (con un hotel y restaurante), un edificio fuera de lo común, conocido como el Castillo Gillow, de estilo inglés.

En el presente es un parque ecoturístico con tirolesas, rutas de senderismo, un museo, un lago con lanchas de pedales y varias actividades más.

Desde la ciudad de Puebla haces 1 hora en auto, mientras que de la CDMX el tiempo de recorrido es de 1 hora con 40 minutos, aproximadamente.

¿Qué habrá en Volártico, el parque de Navidad en Puebla?

Volártico abrirá con varias atracciones y experiencias navideñas. Toda la Exhacienda de Chautla tendrá iluminación tematizada, con photo opportunities en distintos sitios de la propiedad.

En el lago que rodea el castillo se instala un árbol de Navidad gigante y una zona con pinos naturales que estarán a la venta en maceta, para que decores tu casa y, después, lo lleves de regreso para que tú mismo lo plantes y contribuyas a la reforestación de la zona.

Foto: Volártico

Volártico tendrá estaciones de comida, bebidas y postres en un espacio que recrea el taller de Santa Claus, además de un corredor de gastronomía regional.

También puedes ir de compras. 'Piérdete' en su área de decoraciones, souvenirs, artesanías y recuerdos navideños.

Deslízate en un trineo estilo ártico, entra a la casa de Santa para darle tu cartita, camina por senderos iluminados, participa en concursos de ugly sweaters, escucha música en vivo y cuentos de temporada.

Foto: Mike Cox. Unsplash

Y, ahora sí, la experiencia principal Volártico consiste en un par de shows: 'Cartas a Santa' y 'El Vuelo de Santa'. En este último, un trineo dirigido por el mismísimo Papá Noel surcará los cielos de la Exhacienda de Chautla, envuelto en espectáculo de luces y música.

¿Cuánto cuesta la entrada a Volártico, el parque de Navidad?

Hay 2 tipos de entradas para Volártico:

General: $250 pesos por persona. Incluye acceso al Mundo de Barba Blanca, Bosque de los Deseos, Casa de Santa, recorrido iluminado, photo opportunities, 'Cartas a Santa', encendido del árbol de Navidad y el 'El Vuelo de Santa'.

VIP: $450 pesos por persona. Incluye todo lo anterior, así como entrada a la fábrica de galletas y un kit navideño con bufanda o gorrito LED, pulsera, galleta y chocolate caliente.

Los boletos están disponibles en la página oficial de Superboletos.

¿Hasta cuándo estará Volártico?

Volártico, el parque de Navidad en Puebla abrirá desde el sábado 22 de noviembre y cerrará el domingo 28 de diciembre.

Durante noviembre solo estará abierto estos días: 22, 23, 27, 28, 29 y 30; y en diciembre, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28.

Foto: Korng Sok. Unsplash

El horario de este parque de Navidad será de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

Más información en Facebook: ‘Volártico’ y en WhatsApp: (221) 252 3052.

