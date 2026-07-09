El dólar y los petroprecios se dispararon este miércoles debido a la ruptura de la tregua entre Estados Unidos e Irán que reactivó las preocupaciones sobre la oferta de crudo, coincidieron analistas.

El dólar se terminó vendiendo en 18.01 pesos en ventanillas de Banamex, seis centavos por arriba del martes y es la primera vez que acaba por arriba de 18 unidades desde el pasado 24 de junio.

Al mayoreo, el dólar se apreció 0.4% y cerró en 17.58 pesos tras recortar pérdidas intradía que lo llevaron a 17.65 unidades, de acuerdo con la agencia Bloomberg.

La mayoría de centros bursátiles sufrieron pérdidas después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el acuerdo de paz con Irán terminó y advirtió de posibles ataques.

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 0.1% y finalizó en 66 mil 610 puntos, su peor cierre desde el pasado 24 de junio. Entre las 35 empresas que componen el índice, 21 terminaron en terreno negativo con Volaris, Gentera y Genomma Lab como las más rezagadas.

El Promedio Industrial Dow Jones, conformado por las 30 empresas más sólidas y representativas en Estados Unidos, cayó 1.1%, y el Standard and Poor’s 500, que agrupa a 500 compañías de alta capitalización, perdió 0.3%.

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En cambio, el Nasdaq, con presencia tecnológica, ganó 0.2% por Nvidia y Broadcom.

Pemex dio a conocer que vendió este miércoles el barril de crudo en 68.64 dólares, 5.6% más que el martes y el mayor precio desde el pasado 23 de junio. La mezcla mexicana subió de la mano del petróleo estadounidense, conocido como WTI, que finalizó en 73.52, mientras que el hidrocarburo del Mar del Norte, el llamado Brent, alcanzó los 80 dólares por momentos para cerrar en 78.02 unidades.

“Los mercados vuelven a colocar a la geopolítica como el principal factor de riesgo de corto plazo. La evolución del conflicto en Medio Oriente y sus efectos sobre la inflación y la política monetaria serán determinantes para los inversionistas en las próximas semanas”, dijo Enrique Covarrubias, economista en jefe de Actinver.

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Analistas de Banorte explicaron que el alza del petróleo inicialmente indujo pérdidas en las bolsas, mientras el dólar se fortaleció.

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