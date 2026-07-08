Estados Unidos lanzó ataques adicionales contra Irán el miércoles, horas después de que el presidente Donald Trump dijera que va a golpear "duro" a Irán la noche del miércoles, tras dar por terminada la tregua.

El Comando Central estadounidense agregó que las acciones son "para degradar aún más su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz".

Mencionó que "Estados Unidos está exigiendo responsabilidad a Irán por la agresión injustificada reciente contra el transporte comercial y las tripulaciones civiles que navegan libremente por una vía fluvial internacional vital".

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Trump afirmó que los nuevos ataques estadounidenses contra Irán fueron una represalia por el bombardeo iraní de embarcaciones ocurrido el martes y advirtió que, si se repiten esas acciones, la respuesta de Washington será "mucho peor".

"Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. ¡Si vuelve a ocurrir, será mucho peor!", escribió Trump en su red social Truth Social.

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Se han escuchado varias explosiones cerca de las ciudades costeras iraníes de Bandar Abbas y Sirik, informó la agencia de noticias semioficial iraní Fars.

Fars añadió que las defensas aéreas estaban "atacando objetivos hostiles" en las mismas regiones.

La agencia de noticias iraní Mehr también informó de explosiones en Bandar Abbas, así como en las ciudades costeras del sur, Konarak y Chabahar.

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Los bombardeos atribuidos a Irán contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva estadounidense contra objetivos en Irán el martes, a la que Teherán respondió atacando países de la región del Golfo, aliados de Washington.

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"Por lo que a mí respecta, ha terminado", declaró Trump el miércoles durante la cumbre de la OTAN en Turquía, al ser preguntado sobre si la tregua con Irán seguía en pie.

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Además, Trump advirtió: "Esta noche les vamos a dar duro" y más tarde afirmó que espera que los enfrentamientos terminen rápido.

"Creo que cualquier cosa que pase terminará muy rápido y solo hará que todo sea más seguro, incluso para el petróleo (...) Cualquier cosa que pase sucederá muy rápido. No buscamos una situación a largo plazo", declaró

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