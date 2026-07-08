El diputado local del PVEM Jesús Sesma amagó con tomar las instalaciones de las Secretarías de Gobierno y de las alcaldías que no atiendan las peticiones vecinales que han recabado a través de su Programa Guardianes Verdes.

En rueda de prensa, indicó que los partidos del Mundial ya terminaron en la CDMX, por lo que ya no hay pretexto para no atender las peticiones vecinales.

Recalcó que las cerca de 50 mil denuncias que han recibido llevan el respaldo de diputados del PVEM, pero en las alcaldías y Secretarías no los “están pelando”.

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“Entonces, no queríamos llegar a esto, vamos a hacer un análisis el lunes para ver dónde están las denuncias mayoritarias y, como lo mencionamos antes del Mundial, pues vamos a tener que tomar las oficinas para que nos atiendan. Hemos llevado todo con protocolo político: puntos de acuerdo, mandar los oficios, tener el contacto, pero sino llegamos a tener una respuesta, pues tenemos que reaccionar de otra manera. Nosotros no queremos afectar ni al Gobierno, ni a las alcaldías, ni a las instituciones, ni a los ciudadanos, pero las manifestaciones son las últimas llamadas de auxilio que tiene el denunciante para ser escuchado y atendido”, comentó.

Subrayó que nadie sale a manifestarse por que sí, sino porque ya hicieron una denuncia y no han sido atendidos. “Uno se manifiesta ante la falta de escucha y atención, nosotros empezamos con guardianes Verdes hace más de dos meses y pues ya, ya se acabó el Mundial y los problemas siguen existiendo, hicimos un in pass para unirnos en el Mundial, pero no podemos dejar de señalar cuando las cosas están mal”.

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