Lejos de dar por cerrada la polémica, la senadora paraguaya Celeste Amarilla volvió a atacar públicamente al futbolista Kylian Mbappé. Tras los comentarios racistas que publicó en redes sociales después del partido entre Francia y Paraguay, la legisladora aprovechó una sesión del Senado para insultar de nuevo al delantero francés, a quien llamó "hijo de p*" por no haber estrechado la mano del paraguayo Orlando Gill al finalizar el partido.

"Cuando Orlando Gill, un niño que seguramente por primera vez pisaba un Mundial, por primera vez Europa, estaba jugando ante el mundo y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo y este hijo de p* le niega la mano y le grita en la cara, eso no es francés, eso no hubiera hecho un francés nunca", dijo Amarilla este miércoles en plena sesión de Congreso.

En días pasados, la legisladora, conocida en Paraguay por su largo historial de polémicas, hizo comentarios racistas en redes sociales hacia Mbappé como "camerunés colonizado", "en vez de leche materna chupaba cocos" o "lo más instruido que escuchó eran chimpancés".

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La respuesta del jugador fue contundente: condenó públicamente el ataque, calificándola como una "mujer despreciable" e "indigna" de su cargo en el Congreso.

⚡️ #AHORA | La senadora del Paraguay, Celeste Amarilla, llamó hijo de puta a Kylian Mbappé. pic.twitter.com/SyqinFch9I — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 8, 2026

La ONU lamentó "las declaraciones racistas y deshumanizantes" de Amarilla y recordó que "lamentablemente no constituyen un caso aislado", dijo el portavoz Thameen Al Kheetan. Mientras el Gobierno paraguayo afirmó que las expresiones de la congresista "son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana" que el país suramericano promueve.

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La senadora borró aquellos mensajes de su cuenta en X y pidió paciencia asegurando que 'se está deconstruyendo’, aunque este miércoles amenazó a Mbappé con demandarlo si no se disculpa.

Aludiendo al proceso penal de Ronaldinho en Paraguay, Amarilla dijo: "No te metas con los paraguayos, Mbappé. Acá ya le metimos preso a Ronaldinho. Acá ya entró preso Ronaldinho, por corruptito. Y no me subestimes, Mbappé. Yo te puedo querellar, contratar un abogado y te van a decir que yo sí te puedo ganar. Violencia de género. Violencia política contra la mujer. Eso es grave", citó el diario online deportivo 'Marca'.

Publicación de Amarilla contra le jugador francés Mbappé. (08/07/26) Foto: EL TIEMPO

"¿Qué le diría Mbappé ahora, después ya de esas respuestas que le dio, de esa última respuesta? Que lea mi carta, la escribí en francés y en español. Que lea mi carta, si sabe leer, que lea mi carta. Y le diría que se cuide de los paraguayos", agregó este miércoles ante los medios.

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Fiscalía de París abre una investigación contra Amarilla

Lo que parecía un polémico comentario de redes tras un partido del Mundial escaló al terreno penal. Este miércoles la Fiscalía de París anunció que abrió una investigación contra la congresista por insulto público agravado e incitación al odio y la violencia.

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Pese a que Amarilla ostenta un cargo público en Paraguay, las estrictas normativas de Francia contra la discriminación podrían acarrearle graves sanciones monetarias y legales internacionales, e incluso una solicitud de desafuero.

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La fiscalía de París señaló que "los comentarios presuntamente se hicieron debido al origen, etnia, nacionalidad, raza o religión real o percibidos de la víctima". Estos delitos se castigaban con hasta un año de prisión y una multa de 45 mil euros (más de 170 millones de pesos).

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