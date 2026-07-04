Sin tiempo para digerir las emociones de los Dieciseisavos de Final del Mundial de 2026, este sábado arrancan los Octavos de Final, donde Paraguay tratará de parar al mejor ataque del campeonato, Francia.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Filadelfia.

Paraguay vs Francia | Las acciones más destacadas del partido

Universal Deportes 03:00 PM Rueda el balón en los Octavos de Final de la Copa del Mundo de 2026.

¿Cómo llegarán Paraguay y Francia a los Octavos de Final del Mundial de 2026?

El espíritu de lucha y rebeldía mostrado por Cabo Verde puede ser un buen ejemplo para Paraguay, que este sábado tiene el desafío de parar al considerado por muchos el mejor equipo del torneo y gran favorito al título, Francia.

"Francia es una tormenta eléctrica. Y esos rayos, que salen de cualquier parte, van dirigidos adentro del arco. Entonces sabemos que se avecina una tormenta eléctrica y hay que ver de qué manera evitar los rayos", explicó en la víspera el DT de la Albirroja, el argentino Gustavo Alfaro, responsable del planteamiento táctico que debe frenar la ofensiva Bleu.

"La capacidad que tienen los cuatro hombres en ofensiva es extraordinaria porque no es solamente la capacidad individual que ellos tienen, sino también el talento al servicio del equipo. El talento que brilla para el equipo es el diferencial que tiene Francia", destacó el DT.

Los guaraníes ya demostraron su capacidad de resiliencia al eliminar en dieciseisavos a otra campeona del mundo, Alemania, en los penales, pero el desafío que les espera es mayúsculo.

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Pleno de victorias, trece goles anotados y apenas dos dianas recibidas en cuatro partidos muestran parte de la fortaleza del equipo de Didier Deschamps, el gran favorito para alzar la Copa del Mundo el 19 de julio.

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Selección de Paraguay en entrenamiento, durante el Mundial de 2026 - Foto: AP

Kylian Mbappé ha anotado 6 goles, Ousmane Dembélé 4 y Michael Olise lidera la clasificación de máximos asistentes con cinco pases de gol.

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Este partido puede estar marcado por la ola de calor que azota la costa este norteamericana. En Filadelfia se espera que el termómetro alcance los 40 grados.

También puede estar marcado por las condiciones meteorológicas el México-Inglaterra del domingo en el Azteca, por el riesgo de tormentas e incluso inundaciones en la capital mexicana.

La FIFA estudió avanzar unas horas el inicio del partido, aunque finalmente descartó la medida.

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Este sábado se cumplirán 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la vecina Canadá, tantas veces menospreciada en los últimos meses por el presidente Donald Trump, al punto de asegurar que quiere convertirla en el 51º estado, quiere sumarse a los festejos con una clasificación para octavos de final.

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Selección de Francia en entrenamiento, durante el Mundial de 2026 - Foto: AP

El primero de los tres coorganizadores del torneo que tendrá la ocasión de meterse entre los ocho mejores equipos jugará en Houston contra Marruecos, a priori muy favorita para avanzar a cuartos de final.

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"Es un equipo que tiene cero puntos débiles, literalmente", reconoció el seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, sobre su rival, semifinalista en 2022 y que cuenta con un plantel lleno de talento.

Empezando con el arquero Yassine Bounou hasta el delantero Ismael Saibari, una de las revelaciones del torneo y reciente incorporación del Bayern Munich, Marruecos dispone de figuras en todas sus líneas.