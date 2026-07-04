Gilberto Mora se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los nombres más mediáticos de la Selección Mexicana. Con apenas 17 años, el futbolista ha conquistado a la afición gracias a su talento, madurez y destacadas actuaciones durante la Copa del Mundo de 2026, donde se ha consolidado como una de las grandes promesas del futbol nacional.

El jugador de Xolos de Tijuana ha llamado la atención dentro y fuera de México por su calidad sobre el terreno de juego. Su crecimiento ha despertado el interés de diversos clubes internacionales y muchos ya lo perfilan como un candidato para dar el salto al futbol europeo una vez que alcance la mayoría de edad.

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Sin embargo, lejos de los reflectores y la presión de la alta competencia, Mora lleva una vida muy similar a la de cualquier adolescente. Una de las prioridades en su familia ha sido que continúe con su formación académica mientras desarrolla su carrera deportiva, manteniendo un equilibrio entre los estudios y el futbol profesional.

Actualmente, el mediocampista cursa sus estudios en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, ubicado en Tijuana, Baja California. Tras cumplir con sus entrenamientos bajo las órdenes de Sebastián Abreu, el joven suele trasladarse a las aulas para continuar con sus actividades escolares y mantenerse al día en su preparación académica.

De acuerdo con declaraciones compartidas por el propio futbolista, dedica alrededor de tres horas diarias a sus estudios, adaptando sus horarios cuando debe realizar viajes o concentraciones con su club y la Selección Mexicana. Esta disciplina le ha permitido avanzar en ambas facetas sin descuidar ninguna.

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Mora actualmente cursa el nivel preparatoria y recibe clases en tres idiomas, una experiencia que ha contribuido a ampliar sus herramientas tanto dentro como fuera de la cancha. Su compromiso con la educación incluso ha sido reconocido por su institución educativa, que en distintas ocasiones ha destacado y felicitado públicamente los logros deportivos del joven talento mexicano.