Al igual que el coyote de los Looney Tunes, Lana Condor ha hecho carrera enfrentándose a gigantes. Debutó en el cine como Jubilee en la película X-Men: Apocalipsis y después encabezó la trilogía A todos los chicos de los que me enamoré.

Ahora, la actriz vietnamita-estadounidense encuentra otra batalla de David contra Goliat en un lugar menos esperado: Wile E. Coyote, el personaje que durante décadas perdió cada intento por atrapar al Correcaminos y que finalmente decidió enfrentarse a la compañía detrás de los productos que siempre terminaban explotándole.

En Coyote vs. Acme, Condor interpreta a Paige Avery, sobrina del abogado que ayuda al Coyote a demandar a la Corporación Acme. Aunque la historia utiliza cohetes, dinamita y el humor de Looney Tunes, para la actriz el conflicto conecta con una sensación mucho más actual: la desconfianza hacia las grandes empresas y la dificultad de exigirles respuestas.

Lana Condor interpreta a Paige Avery, sobrina del abogado Kevin Avery (Will Forte); juntos ayudan a Wile E. Coyote y a otros personajes en su demanda laboral por el abuso que ha ejercido el corporativo Acme. Foto: ZIMA ENTERTAINMENT

“Al menos entre mis amigos y mi familia existe la sensación de que no hay transparencia ni claridad cuando se trata de las grandes corporaciones, y definitivamente yo también estoy dentro de ese grupo de personas que lo sienten”, explica Condor en entrevista con EL UNIVERSAL.

Para la actriz, la desventaja del Coyote frente a Acme es precisamente lo que permite que una caricatura creada hace décadas pueda reflejar frustraciones actuales.

“Es un tema con el que la gente puede identificarse. Creo que hará que las personas se sientan vistas y validadas, pero también quizá las anime a pensar que, si están enfrentando sus propios problemas, ese Goliat no tiene por qué parecer tan imposible y que también pueden hacer algo frente a él, como Wile E”, agrega.

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¿Abuso o humor negro?

La lectura cambia también la manera de observar a un personaje como el Coyote, cuya desgracia siempre fue el chiste. Durante décadas, cayó de precipicios, explotó con dinamita y quedó aplastado por enormes rocas mientras intentaba atrapar al Correcaminos. El público se reía, la pantalla se iba a negro y comenzaba otra historia.

Coyote vs. Acme, que mezcla acción real con animación, decide quedarse después de ese fundido.

Dave Green, director de la cinta y realizador de Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras, explica que precisamente ahí encontró la posibilidad de contar algo que los cortometrajes clásicos nunca habían mostrado: qué ocurre con Wile E. Coyote después de fracasar.

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“Empieza a pensar qué hará mañana para atraparlo y toda la película es una exploración de Wile E. más allá de lo que hemos visto. Entonces tiene esta gran idea de contratar a un abogado que defiende personajes animados y tiene una especie de revelación: ‘Dios mío, yo no soy el problema. El Correcaminos definitivamente es un problema, pero no es el problema. El problema es Acme’”.

La revelación del filme, que se estrena este 28 de agosto, convierte al eterno perdedor de los Looney Tunes en la parte débil de una pelea contra una corporación que muestra una cara menos inocente: la resistencia de los personajes animados.

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