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Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Patrulla Fronteriza y cárteles libran guerra de drones. Sheinbaum exonera a Andy de vínculos con huachicol fiscal. Consideran inconstitucional cambio a las plurinominales. Trump deja sin armas a Estados Unidos. Usuarios enlistan fallas que sufren a diario en Ecobici. Turistas de EU limitan sus viajes a México. Además, ¿cuáles son los beneficios de comer tunas? Dale play y... ¡Entérate!
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