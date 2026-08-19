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Las cifras de homicidios en México han generado un enorme debate. Hay datos contradictorios entre el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el INEGI. El gobierno habla de una reducción de 51% al comparar septiembre de 2024 con julio de 2026. El INEGI encuentra una disminución de 16.6% al comparar todo 2024 con todo 2025. Pero ¿quién tiene los datos correctos y qué tanto han bajado los homicidios? Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, nos habla al respecto. En otros temas: Halagos para Omar García Harfuch en la cumbre de la DEA en Argentina / Arranca el juicio a Meta por el presunto daño que Facebook e Instagram han causado a niños y adolescentes.
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