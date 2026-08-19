Guadalajara.— Las preparatorias de la Universidad de Guadalajara echarán a andar un programa piloto para intentar mitigar los efectos negativos que el uso intensivo de teléfonos celulares y redes sociales tiene en la atención, el aprendizaje, la convivencia y la salud emocional de las y los adolescentes.

Lo anterior se llevará a cabo a través de una estrategia denominada Presente, que busca recuperar las aulas como espacios para aprender, convivir y relacionarse cara a cara, explicó la universidad pública de Jalisco.

La iniciativa comenzará como proyecto piloto en algunos planteles del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) durante el ciclo que está por iniciar, e incluirá periodos de “desconexión digital”, resguardo físico de los celulares durante la jornada, actividades de convivencia análoga, alfabetización digital y herramientas de acompañamiento emocional.

La rectora general de la UdeG, Karla Planter Pérez, explicó que la apuesta no consiste en rechazar la tecnología, sino en aprender a utilizarla sin que sustituya procesos fundamentales para el desarrollo de las y los jóvenes.

“Presente se trata de estar aquí y ahora. Hoy el reto que tenemos es muy claro: necesitamos asegurar que la tecnología siga siendo una herramienta para el desarrollo humano y no un factor que debilite las capacidades esenciales de la vida ”, expuso.

Una de las principales propuestas de esta iniciativa será la implementación de una pausa de convivencia análoga de 60 minutos, en la que las y los estudiantes podrán participar en actividades deportivas, culturales o simplemente conversar y relajarse, sin la sobreestimulación de las pantallas.

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Durante la jornada escolar los teléfonos serán resguardados mediante un sistema físico (bolsa) que permitirá a los estudiantes portarlos y utilizarlos cuando sean necesarios para comunicación o actividades académicas, pero mantendrá neutralizadas las notificaciones durante los periodos de aprendizaje; también se recuperarán prácticas como la toma de apuntes a mano y la lectura de comprensión en materiales impresos.

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