Finalmente, la Selección de Inglaterra ya llegó a la capital de nuestro país para disputar su partido de los octavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 contra México.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, los Tres Leones arribaron a su hotel de concentración en la CDMX, donde descansarán para mañana realizar su último entrenamiento previo al duelo del próximo domingo en el Estadio Ciudad de México.

Alrededor de las 19:00 horas, el Equipo de la Rosa aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca y de inmediato, se trasladó a Santa Fe.

La decisión de no llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se debió al tema del traslado, en específico el largo recorrido.

Además, la privacidad, ya que el aeropuerto de la capital del Estado de México tiene menor capacidad y, por ende, poca afluencia.

A diferencia de Sudáfrica, República Checa y Ecuador, los ingleses decidieron cambiar de hotel, pero permanecieron en la misma zona.

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A su llegada al hotel de concentración, Thomas Tuchel y sus dirigidos fueron recibidos con fuertes abucheos e insultos por parte de alrededor de 100 personas que se dieron cita.

“Inglaterra va a probar el chile nacional” y mentadas de madres fue lo único que se escuchaba mientras el autobús de los Tres Leones se iba acercando a su destino.

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Sin embargo, un pequeño grupo de mexicanos les mostró su respeto y cariño a los futbolistas de la isla con frases como “welcome to Mexico” o “we love you”.

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Este pequeño sector de aficionados deseaba que los jugadores ingleses se acercaran a regalarles una fotografía o un autógrafo, pero no fue posible; aunque, quedaron satisfechos con poderlos ver de cerca mientras ingresaban a su hotel de concentración.

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El propio director técnico alemán y algunos jugadores saludaron al público que los alentaba, lo que fue mayor satisfactorio.

Cuando los integrantes de la Selección de Inglaterra bajaron de su autobús, fueron recibidos con canciones de The Beatles interpretadas con marimba, lo que disfrutaron porque lo expresaron con rostros de asombro.