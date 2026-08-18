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Bogotá.- El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, afirmó este martes que el Gobierno de Estados Unidos tiene la disposición de suspender temporalmente los aranceles a los productos de su país para aliviar a los empresarios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Así lo señaló el mandatario tras dialogar por teléfono con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien reiteró esta solicitud y agradeció el apoyo que ese país "le ha brindado a Colombia frente a la tragedia: ayuda económica, asistencia humanitaria y equipos de rescatistas".
"Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito. He dado instrucciones al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, para que viaje hoy mismo a Washington y se ponga personalmente al frente de este tema", agregó el presidente en X en referencia a los aranceles.
Lee también Presidente de Colombia pide a Trump suspensión de aranceles por terremoto; agradece el apoyo económico y de los equipos de rescate
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