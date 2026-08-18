Mundo | 18-08-26 | 13:01 |

Bogotá.- El presidente colombiano, , afirmó este martes que el Gobierno de tiene la disposición de suspender temporalmente los aranceles a los productos de su país para aliviar a los empresarios afectados por el del pasado 10 de agosto.

Así lo señaló el mandatario tras dialogar por teléfono con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien reiteró esta solicitud y agradeció el apoyo que ese país "le ha brindado a frente a la tragedia: ayuda económica, asistencia humanitaria y equipos de rescatistas".

"Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito. He dado instrucciones al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, para que viaje hoy mismo a Washington y se ponga personalmente al frente de este tema", agregó el presidente en X en referencia a los aranceles.

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slr

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