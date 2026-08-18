La jefa de Gobierno, Clara Brugada, solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) acompañamiento en cinco tareas, entre ellas el tema de desalojos, la creación de un nuevo sistema penitenciario y respecto a la atención a personas en situación de calle.

En primer lugar, pidió transformar la Procuraduría Social por Defensoría Social del Pueblo, con el fin de construir “un nuevo modelo de exigibilidad y defensa de los derechos sociales al interior del gobierno”.

“Queremos que cuando una persona considere que un derecho social no se está cumpliendo, no tenga que peregrinar por oficinas, averiguar quién es el responsable o perderse en laberintos burocráticos, que exista una puerta para exigirlo”, dijo.

Lee también Policías de CDMX auxilian a bebé con dificultad para respirar; la trasladan de emergencia a hospital

En segundo término, propuso construir un nuevo modelo penitenciario, que cumpla con el objetivo de la reinserción, de tal forma que quien cumplió su condena, pueda recuperar su libertad “sin nuevas heridas que lo empujen de regreso a la violencia”.

Durante la presentación del informe anual de la CDHCM, Brugada Molina pidió construir un programa de atención a las personas en situación de calle, con una política que les restituya sus derechos.

[Publicidad]

Por otro lado, señaló la construcción de un nuevo protocolo para la atención de los desalojos en la CDMX, en el contexto de la próxima discusión de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles.

“Que ningún desalojo se convierta en un espacio de abuso, de violencia o vulneración de derechos humanos. Necesitamos reglas claras, mecanismos de diálogo y mediación, atención especial a grupos prioritarios, alternativas institucionales, observación externa y criterios estrictos, que permitan prevenir y evitar el uso de la fuerza”, indicó.

Finalmente, pidió que la Comisión continúe con la atención a personas desaparecidas.

[Publicidad]

LL