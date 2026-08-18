[Publicidad]
La fiscal General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, rechazó que la falsa psiquiatra poblana, Marilyn "N" –quien sin contar con los estudios, daba consultas y recetaba medicamentos- haya logrado un acuerdo resarcitorio con todas sus víctimas y que solo enfrente una causa penal.
A pregunta expresa, explicó que, de las once víctimas, dos no han aceptado un acuerdo reparatorio ni han otorgado el perdón judicial, por lo que dijo que desde la Fiscalía han orientado a las víctimas a que no lleguen a este tipo de acuerdos, pero insistió que la decisión final es de los afectados.
“Nosotros como Fiscalía hemos insistido con las víctimas que no lleguen a acuerdos reparatorios con este responsable, pero al final de cuentas nosotros no podemos hacer más allá de orientar a las víctimas y pedirles que no lleguen a acuerdos con ellos”, expuso.
Lee también Carambola de tres tráileres deja un lesionado en Arco Norte; reportan fuerte carga vehicular
Además, recordó que independiente a la investigación federal, la Fiscalía Estatal tiene dos carpetas de investigación abiertas, las cuales se encuentran judicializadas.
“Son los delitos por los que se le está persiguiendo a ella y está detenida al final de cuentas, entonces no es correcto que con los once ya llegó a un acuerdo reparatorio, todavía hay dos personas que no han llegado a este acuerdo”, precisó.
[Publicidad]
Desde 2025, la falsa psiquiatra enfrenta juicios por amenazas y usurpación de funciones, ello tras descubrirse la farsa mediante la cual atendió y recetó indebidamente a pacientes con diversos trastornos.
Lluvias y vientos de hasta 93 km/h causan daños en el sur de Sonora; reportan cortes de luz y afectaciones viales
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Descubre y Compra
Amazon México liquida Samsung Galaxy Watch8 Classic White a más de la mitad de su precio original; no dejes pasar la oferta
Metrópoli
Alcaldía Cuauhtémoc retira scooters eléctricos de espacios públicos en la Roma e Hipódromo; no mostraron permisos, asegura edil
Espectáculos
Robert Redford habría cumplido 90 años; pese a su estrellato, el actor nunca se sintió "un hombre de Hollywood"
Nación
PT en San Lázaro asegura que no pueden acusar a Andy López sin pruebas; hace llamado contra la injerencia
Espectáculos
¡Traición a Gustavo Adolfo Infante! Javier Ceriani destapa que su exabogado apoyaría a Mayela Laguna
Viral
¿Cómo usar ChatGPT para encontrar trabajo? Guía paso a paso
Espectáculos
Introducción al Bellakeo, Wisin crea la Universidad del Perreo que ya está tentando a muchos
Al día
¿Por que los perros cuando ven a alguien en bicicleta lo persiguen? te contamos sus razones