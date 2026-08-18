La fiscal General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, rechazó que la falsa psiquiatra poblana, Marilyn "N" –quien sin contar con los estudios, daba consultas y recetaba medicamentos- haya logrado un acuerdo resarcitorio con todas sus víctimas y que solo enfrente una causa penal.

A pregunta expresa, explicó que, de las once víctimas, dos no han aceptado un acuerdo reparatorio ni han otorgado el perdón judicial, por lo que dijo que desde la Fiscalía han orientado a las víctimas a que no lleguen a este tipo de acuerdos, pero insistió que la decisión final es de los afectados.

“Nosotros como Fiscalía hemos insistido con las víctimas que no lleguen a acuerdos reparatorios con este responsable, pero al final de cuentas nosotros no podemos hacer más allá de orientar a las víctimas y pedirles que no lleguen a acuerdos con ellos”, expuso.

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Además, recordó que independiente a la investigación federal, la Fiscalía Estatal tiene dos carpetas de investigación abiertas, las cuales se encuentran judicializadas.

“Son los delitos por los que se le está persiguiendo a ella y está detenida al final de cuentas, entonces no es correcto que con los once ya llegó a un acuerdo reparatorio, todavía hay dos personas que no han llegado a este acuerdo”, precisó.

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Desde 2025, la falsa psiquiatra enfrenta juicios por amenazas y usurpación de funciones, ello tras descubrirse la farsa mediante la cual atendió y recetó indebidamente a pacientes con diversos trastornos.

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