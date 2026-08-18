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Este martes, disminuyeron los actos de protesta por los lineamientos de reordenamiento del comercio en la Alameda Central, en comparación con el tianguis que colocaron los vendedores de la zona en los últimos dos días.
Los pasillos centrales y fuentes de este parque lucieron libres de comercio; sin embargo, algunas integrantes de colectivas feministas instalaron mantas sin mercancía sobre la banqueta junto a Avenida Juárez. Solo un par de vendedoras sí montaron sus artículos a un costado del Hemiciclo a Juárez.
Sobre la calle peatonal de Ángela Peralta, a un costado del Palacio de Bellas Artes, tampoco se montaron mesas o rejas con productos a la venta, solo carteles con frases de protesta: “Basta a la violencia de género” y “Fuera gobierno injusto”.
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También se observaron un par de mujeres con sombrillas sentadas en sillas plegables con bolsas a los costados, pero sin telas extendidas sobre el suelo con productos a la vista.
Durante un recorrido realizado por este diario, también se observó un dispositivo de elementos de las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Gobierno de la capital, quienes se instalaron en el perímetro de la Alameda.
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Este lunes EL UNIVERSAL publicó en sus páginas que la Secretaría de Gobierno mantendrá el operativo para reordenar el ambulantaje hasta que todos los vendedores estén de acuerdo en el límite de 70 comercios para evitar el desbordamiento de esta actividad en la zona.
Gobierno de la CDMX mantiene operativo para ordenar ambulantaje en la Alameda Central; límite será de 70 puestos
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JACL/cr
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