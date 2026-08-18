El inicio de 2026 no habría sido sencillo para Hayden Panettiere, quien aparentemente enfrentó fuertes problemas de salud durante los meses previos a su muerte.

La actriz de “Triunfos robados” falleció el domingo 16 de agosto a los 36 años en un complejo de departamentos de lujo en Greenville, Carolina del Sur. De acuerdo con un informe policial obtenido por NBC News, las autoridades recibieron una llamada al 911 alrededor de la 1:50 de la tarde para reportar un “posible paro cardiaco”.

La policía señaló que un conocido de la actriz realizó la llamada. En los reportes conocidos hasta el momento, se señala que Brian Hickerson, pareja intermitente de Panettiere, y su hermano, Zach Hickerson, se encontraban dentro del inmueble cuando ocurrió el fallecimiento. Además, Brian mostró a los agentes una “bolsa de medicamentos” que la actriz estaba tomando al momento de su muerte.

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¿Cuáles eran los padecimientos de Panettiere?

A lo largo de su vida, Panettiere habló en varias ocasiones sobre su lucha contra las adicciones y sobre la depresión posparto que enfrentó después del nacimiento de su hija, Kaya, en 2014.

En marzo pasado, la intérprete fue vista en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles utilizando muletas.

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Erick Orellana, estilista y amigo de Panettiere, contó a Page Six que la actriz experimentó dolores intensos y padecimientos que calificó como “realmente graves”.

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“Sé que a principios de este año tuvo problemas de espalda (...) Llegó un momento en el que incluso le costaba mover las piernas”, declaró.

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Orellana también recordó que Panettiere veía un poco cansada, aunque señaló que la actriz acostumbraba mantenerse activa durante la noche porque “tiene muchas cosas entre manos”.

El estilista añadió que su amiga tomaba medicamentos para la ansiedad y que, “de vez en cuando, eso podía afectar su forma de hablar”. Más recientemente, según su relato, la actriz también habría sufrido dolores de espalda.

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Las investigaciones en torno a la muerte de Panettiere continúan y, aunque las autoridades acudieron al lugar por un reporte de posible paro cardiaco y realizaron maniobras para intentar reanimarla, todavía no se ha establecido una causa oficial de muerte.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville informó que la autopsia no encontró indicios de traumatismo que pudieran haber contribuido al fallecimiento.

“La investigación sigue abierta y en curso. Por el momento no hay más detalles que podamos dar a conocer”, señaló la dependencia.

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Hayden Panettiere estaba a pocos días de cumplir 37 años; su cumpleaños habría sido el viernes 21 de agosto.