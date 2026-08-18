Hilary Duff despidió a Hayden Panettiere con un emotivo mensaje en redes sociales, en el que recordó la amistad que construyeron durante su infancia y adolescencia, cuando ambas comenzaban sus carreras frente a las cámaras y compartían experiencias poco comunes para niñas de su edad.

La actriz y cantante recordó especialmente las noches que pasaban juntas hablando y “chismeando”, así como la conexión que surgió entre ellas al comprender que ambas estaban viviendo una infancia muy distinta a la de otras personas.

“Dulce Hayden. Realmente es duro escuchar esta noticia. Perdimos el contacto con los años, pero siempre te recordaré como alguien tan trabajadora y efervescente, con esa gran y hermosa sonrisa”, se lee.

“Recuerdo quedarnos despiertas hasta tarde, charlando y chismeando, y conectando porque éramos parte de una porción tan pequeña de personas que realmente entendían el extraño destino en la vida que estábamos navegando... tan jóvenes, sin una idea real de cómo encontrarle sentido a nada de eso”, agregó.

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Duff también expresó su tristeza por la muerte de Panettiere y envió un mensaje de cariño a su familia, así como a las personas que formaron parte de su vida.

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“Deseo con todo mi corazón que este no fuera el final para ti. Enviando un corazón lleno de amor a tu familia, a las muchas personas en las que impactaste y a todos los que te amaron. Descansa en paz”, escribió.

Hilary Duff y Hayden Panettiere, dos estrellas infantiles

Hilary Duff y Hayden Panettiere pertenecieron a una generación de actrices que alcanzó la fama desde muy joven. Ambas comenzaron a trabajar siendo niñas y tuvieron que crecer mientras sus vidas personales y profesionales eran observadas por el público.

Duff nació en 1987 y comenzó su carrera como actriz infantil antes de convertirse en una de las grandes figuras juveniles de Disney Channel gracias a "Lizzie McGuire", serie que protagonizó entre 2001 y 2004. Además de la televisión, desarrolló una carrera como cantante y llegó a lanzar varios discos.

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Aunque no tuvo problemas de adicción, a los 17 años sufrió un grave trastorno alimentario y problemas con su imagen corporal debido a la presión de la fama.

Panettiere, nacida en 1989, comenzó a aparecer en comerciales y producciones televisivas desde que era bebé. Su trayectoria también se desarrolló en el cine y la televisión, aunque tomó un rumbo diferente al de Duff. Entre sus papeles más recordados están "Héroes", donde interpretó a Claire Bennet, y "Nashville", serie en la que dio vida a Juliette Barnes.

Aunque ambas fueron estrellas infantiles, sus caminos profesionales tuvieron diferencias. Duff se convirtió en un fenómeno juvenil de Disney, combinó actuación y música y posteriormente formó una familia y continuó trabajando en televisión.

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Hilary Duff y Hayden Panettiere cuando eran niñas.

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Panettiere, por su parte, se consolidó como actriz dramática y enfrentó durante su vida adulta diferentes dificultades personales y problemas de adicción que repercutieron en su carrera. La actriz habló públicamente sobre sus problemas de adicción al alcohol y a los opioides y sobre el proceso que atravesó para recuperar su bienestar, además de la depresión que padeció a finales de 2014.

A pesar de esas diferencias, Duff recordó que existía entre ellas una conexión particular precisamente por haber crecido dentro de una industria que las llevó a vivir experiencias extraordinarias desde edades muy tempranas.

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La muerte de Hayden Panettiere fue confirmada el domingo 16 de agosto. La actriz tenía 36 años.

Su fallecimiento provocó reacciones de familiares, amigos y compañeros de profesión, entre ellos Frankie Muniz, protagonista de "Malcolm el de en medio", quien compartió una fotografía de ambos cuando eran adolescentes y recordó los proyectos en los que trabajaron juntos.

También Vladimir Klitschko, exboxeador y padre de la hija de Panettiere, Kaya, le dedicó un mensaje en el que aseguró que siempre hablará de su madre con respeto y se encargará de que la menor recuerde a la persona que fue.

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