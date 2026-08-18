El gobierno federal informó que para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, a partir del 1 de septiembre, las cifras preliminares de homicidio doloso y robo de vehículos dejarán de estar disponibles en el portal http://informeseguridad.sspc.gob.mx/ y la consulta se realizará en la página oficial del Gabinete de Seguridad.

Detalló que en este portal se publicarán diariamente los reportes correspondientes a las 32 entidades federativas, lo que permitirá a la ciudadanía y a los medios de comunicación consultar de manera directa y permanente la información disponible sobre ambos delitos.

“Las cifras diarias tienen carácter preliminar y están sujetas a la determinación jurídica que realicen las Procuradurías y Fiscalías Estatales, responsables de establecer la clasificación definitiva de los hechos.

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“Las cifras oficiales y consolidadas de incidencia delictiva continuarán publicándose, como se ha hecho hasta ahora, a través del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, resaltó la dependencia.

¿Dónde se revisarán las cifras preliminares?

Indicó que los reportes podrán consultarse en los siguientes enlaces:

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Homicidios dolosos:

https://gabinetedeseguridad.gob.mx/homicidios/

Vehículos robados:

https://gabinetedeseguridad.gob.mx/vehiculos-robados/

Información consolidada del SESNSP:

https://www.gob.mx/sesnsp

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El Gabinete sostuvo que con esta medida se amplían los mecanismos de consulta pública y se refrenda el compromiso del Gobierno de México de informar con oportunidad, transparencia y responsabilidad sobre la incidencia delictiva en el país.

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