La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, argumentó que el retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán por parte del gobierno de Estados Unidos es un asunto político y de defensa de la soberanía nacional porque es una persona “políticamente expuesta”.

En rueda de prensa dijo que “para nosotros lo que ha sucedido, especialmente con Andrés López Beltrán, pues es un asunto político, porque es una persona políticamente expuesta y obviamente es un personaje de nuestro movimiento, es un militante de nuestro momento era parte de la dirección”.

“Y que eso significa la intervención que se quiere hacer, insisto, por parte de un sector del gobierno de Estados Unidos en la política de México”, dijo.

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Recordó que estamos en puertas de la elección en noviembre de Estados Unidos y esto ha sido históricamente un mecanismo de actuación, en el proceso electoral de Estados Unidos.

“Para nosotros sí es un tema que trasciende a una persona y que a todas luces es un intento de intervenir en la política de nuestro país y que ante ello siempre vamos a plantear la defensa de la soberanía”, agregó.

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Cuestionada sobre la información de la FGR de que no hay investigación contra López Beltrán por huachicol fiscal, dijo que esa institución ha dado la información del día de ayer, donde desestima estas señalamientos de diversos actores de la oposición, dejando claro que no hay una investigación.

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“Y desde un principio la venimos diciendo, no somos los presidentes de los partidos, ni ministerios públicos, ni jueces”, agregó.

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Montiel dijo que será la autoridad, la encargada de investigar cuando haya un delito y de dejar claro cuando no lo haya.

em/apr