La excandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, afirmó que el retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, puede estar relacionado con el delito de "huachicol fiscal".

“Te quitan la visa por tres condiciones y, pues, él no reside allá, no ha violado su estancia; seguramente el tema de algún delito cometido puede estar ahí. Leí una investigación el fin de semana donde habla de que testigos colaboradores han manifestado que "Andy" estaba o tenía que ver con el huachicol fiscal”, declaró.

Entrevistada al interior de la Cámara de Diputados, donde acudió al informe de la Presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, Gálvez denunció que la importación ilegal de combustible ha dejado un boquete superior a los 700 mil millones de pesos, y afirmó que resulta imposible realizar operaciones de tal magnitud sin la complicidad de altos funcionarios.

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“Era obvio que el entonces presidente López Obrador tenía conocimiento de que se había desviado muchísimo dinero del IEPS y del ISR, que no se había pagado por el tema del huachicol fiscal. Es obvio que tienen que ver personajes de muy alto nivel para poder coordinar aduanas, el SAT y la policía de transporte para que entraran tantos millones de litros de combustible sin pagar impuestos. Claro que Rufo no es el jefe del huachicol fiscal; es obvio que no lo es”, indicó.

A la pregunta expresa “¿Andy es la cabeza del huachicol fiscal?”, respondió:

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“Si hay antecedentes de quien lo dice, parece que los marinos han hablado de que se usaba la palabra "Andy" para que la policía los dejara pasar, se debe de investigar. La presidenta, más que alegar soberanía, tendría que investigar a todos los involucrados de su partido, porque ese es el problema”, aseveró.

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Asimismo, arremetió contra la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum por "guardar silencio" y mantener una defensa en bloque del hijo del exmandatario.

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“Ahí está Adán Augusto impune, jefe de "La Barredora" en Tabasco; ahí está Rocha Moya, vinculado con la delincuencia organizada, y no los toca. Eso es lo grave, eso es lo que realmente me parece lamentable y pido que no se envuelvan en la bandera nacional. Andy no es nadie; Andy no nos representa a los mexicanos como para decir: "Están violando la soberanía nacional", cuestionó.

Finalmente, Gálvez descartó cualquier posibilidad de una intervención extranjera, pero manifestó su expectativa de que las autoridades judiciales de Estados Unidos lleguen hasta las últimas consecuencias y presenten evidencias financieras que la presidenta Sheinbaum no pueda ignorar.

"Andy no te envuelvas en la bandera nacional, deja de usar el apellido de tu papá y enfrenta la justicia", concluyó.

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